Žanamari objavila selfie na kojem se ističe njezin bujni dekolte: 'O prošloj noći'

Pjevačica Žanamari Perčić (40) svojim je pratiteljima na Instagramu čestitala Valentinovo selfiejem na kojem je u prvom planu istaknula svoj bujni dekolte.

- O prošloj noći - kratko je napisala Žanamari pokraj fotografije snimljene sinoć u izlasku.

Fotografija je u samo nekoliko sati dobila 5500 lajkova i brojne oduševljene komentare Žaninih pratitelja među kojima ima i dosta stranaca.

U posljednje je vrijeme često isticala koliko vježba i koliko vremena provode u teretani.

- Pa zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko zbog fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s kompleksima, ali mi je bilo bitno zbog mentalnog balansa- rekla je za InMagazin. Objasnila je i da pazi na prehranu.

- Muž kuha, ja volim jesti odmah kad dođem iz teretane pa ga nazovem da mi spremi, ali nje to ništa komplicirano. Jedem piletinu, posni sir, jaja, ribu, dakle sve što sadrži protein. Pojedem nekad i ugljikohidrate jer ja stvarno ne želim smršavjeti - pojašnjava. Objasnila je i da ima celulita.

- Pa što je žena bez celulita! Malo masnog tkiva je dobrodošlo i nikako to cure nemojte izgubiti, to je, ako ništa drugo, sada ekstremno in – dodala je Žanamari. Inače, pjevačicu na društvenim mrežama prati više od 175.000 ljudi, a stvorila je i hashtag 'pauza je nikad'. Na društvenim mrežama često oduševljava svoje pratitelje izgledom i vježbama koje pokazuje.

