Ryan Gosling otkrio urnebesni nadimak koji su mu dodijelile njegove kćeri: 'Slome me svaki put'

Poznati holivudski glumac Ryan Gosling (43) proživljava najuspješnije trenutke svoje karijere. Nakon što je u prošlogodišnjem globalnom hitu 'Barbie' utjelovio Kena, trenutno se nalazi na promotivnoj turneji povodom izlaska novog filma o kaskaderima 'The Fall Guy'. Karizmatični Kanađanin tako je u posljednje vrijeme odradio brojne intervjue u kojima povremeno otkriva detalje iz privatnog života.

Gosling već godinama gradi zajednički život s američkom glumicom kubanskih korijena, Evom Mendes (50), a par zajedno ima dvije kćeri - Esmeraldu i Amadu. Iako svoju privatnost vole držati pod velom tajne, Ryan je u posljednjem intervjuu za WSJ magazin odlučio otkriti nadimak koji su dodijelile njegove mezimice. Kako kaže, djevojčice ga zovu 'Papi', a prilikom izgovore koriste blagi naglasak. Naime, u one u posljednje vrijeme uče jezik njihove majke.

GALERIJA: Ryan Gosling zapjevao na Oscarima, a pridružio mu se i neočekivani gost

- Slome me svaki put. Ne postoji ništa, ništa bolje od tog - izjavio je ponosni otac. U istom razgovoru, glumac je otkrio i da je zbog svoje obitelji odlučio uzeti odmak od psihološki mračnijih i ozbiljnijih uloga kojima se probio u industriji, a sve kako mu ne bi patio privatni život.

- Više ne biram uloge koje će me potencijalno odvesti na neko tamno mjesto. Osjećam da je ova odluka najbolja za kompletnu obitelj. Trudim se svaki put konzultirati s Evom, a odluke uvijek donosimo stavljajući našu djecu na prvo mjesto - objasnio je Gosling. ranije ove godine jedan izvor blizak obitelji otkrio je da su Eva i on odlučili preseliti svoje kćeri iz Los Angelesa jer im žele omogućiti mirnije djetinjstvo.

- Za njih, najvažniji posao jesu njihove djevojčice. Sve drugo je sporedno. A Esmeralda i Amada napreduju. Život u LA-u zamijenile su onim sjevernije, dalje od Hollywooda. Ryan i Eva nisu željeli da njihove mezimice odrastaju u društvu djece drugih celebrityja, otkrio je tajnoviti izvor.

VEZANI ČLANCI:

Zvijezde filma 'The Place Beyond the Pines' svoju ljubavnu priču započele su još 2011. godine, a šuška se da su se zbližili upravo na setu tog projekta. Gosling je posebno slab na svoje kćerkice, zbog čega su on i Mendes donijeli odluku da će svoj privatni život držati podalje od svjetla reflektora. Upravo zbog toga se ne zna jesu li nakon više od 10 godina suživota izgovorili sudbonosno 'da'.

Eva na svojim društvenim mrežama još uvijek nosi djevojačko prezime, a 50-godišnjakinja je nedavno otkrila da je glumačku karijeru dobrovoljno zapostavila kako bi se mogla posvetiti životu kućanice i voditi brigu o ostatku obitelji dok suprug vrijeme provodi na poslu.

- Budući da sam bila starija, znala sam da će moja djeca samo jednom biti mala i što god sada učinim ili ne učinim, to će utjecati na njih do kraja života. U tom trenutku to nisam osjećala kao pritisak. Bilo je vrlo jasno. Željela sam biti prisutna u njihovim formativnim godinama - argumentirala je svoju odluku lijepa Kubanka.

Podsjetimo, 43-godišnji glumac je na ovogodišnjoj dodjeli filmskih nagrada Oscar izveo pjesmu "I'm Just Ken" iz filma Barbie u kojem je utjelovio ulogu najpoznatije muške lutke. Njegov performans ove pjesme jedan je od najupečatljivijih trenutaka u ovom filmu koji je obilježio prošlu godinu, a "I'm Just Ken" bila je nominirana za najbolju izvornu pjesmu.

Ryan je oduševio svojim nastupom za koji je obukao ružičasto odijelo. Nastup je započeo sjedeći iza Margot Robbie, koja je utjelovila Barbie u istoimenom filmu. Prilikom početka nastupa, glumica nije mogla skinuti osmijeh s lica.

VIDEO: Pamela Anderson na zabavu nakon Oscara došla bez trunke šminke, a društvo joj pravio sin