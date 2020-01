Rozga i Mia Dimšić na koncertu posvećenom Mrduljašu: 'U Zagrebu se sprema pravi spektakl'

Dva mjeseca nakon spektakularnog koncerta u Splitu posvećenom bogatom glazbenom opusu poznatog splitskog autora Tomislava Mrduljaša u njegovim bezvremenskim hitovima moći će uživati i zagrebačka publika. Pripreme za koncert pod nazivom 'Zovem prijatelje moje' koji će se održati 30. siječnja u velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog u punom su jeku.

Potvrdio nam je to i sam Mrduljaš ne krijući sreću što će njegovi hitovi poput uspješnica Olivera Dragojevića 'Bez tebe' i 'Ješka od ljubavi', ovog puta u izvedbi njegova nećaka Petra Dragojevića, odzvanjati Zagrebom u sasvim novom izdanju i to u pratnji orkestra Hrvatske ratne mornarice pod ravnanjem maestra Tonćija Ćićerića kojeg podupire i general-bojnik Mladen Fuzul.

- Nakon fenomenalnog splitskog koncerta koji je bio rasprodan danima unaprijed stižemo i u Zagreb. Poučeni iskustvom iz Splita nadam se da ćemo u Zagrebu napraviti jednu predivnu glazbenu večer na još jednom višem nivou - kaže nam Mrduljaš čije će hitove pjevati najveća domaća estradna imena poput Tedija Spalata, Ive Amulića, Giuliana i brojnih drugih. Koncert u Zagrebu razlikovat će se donekle od onog splitskog kada je u pitanju repertoar, a ovog puta već spomenutim glazbenicima na pozornici će se pridružiti i Jelena Rozga te Mia Dimšić. Stoga ni ne čudi što Mrduljaš očekuje da će i ovog puta posjećenost biti dobra. Tim više što i zagrebački koncert ima humanitarni karakter i sav prihod od prodaje ulaznica ide u korist Zaklade vojne solidarnosti.

Inače, ideja o autorskoj večeri Tomislava Mrduljaša rodila se sasvim spontano na inicijativu orkestra Hrvatske ratne mornarice, čiji je zapovjednik bojnik Milan Milas, i to nakon njihove suradnje na Splitskom festivalu na čijem je čelu Mrduljaš već godinama. Drago mi je što sam na neki način ovime možda maknuo fokus spominjanja samo u kontekstu Splitskog festivala. Drago mi je da ljudi mogu čuti pjesme na kojima sam radio i upoznati me kao autora jer vjerojatno puno njih ne zna tko stoji iza tih pjesama kao autor - ističe Mrduljaš kojem se još nisu slegli dojmovi iz splitskog HNK koji je bio dupkom pun.

Foto: Ivo Čagalj/Pixsell

- Sve je bilo van mojih očekivanja. Nisam očekivao da će to sve tako dobro proći, a nisam ni vjerovao da će tako brzo planuti ulaznice. Publika je odlično reagirala - govori skladatelj o emotivnoj večeri koja je svoj vrhunac dosegla na samom kraju.

- Posebno je bilo emotivno kada smo svi zajedno izveli pjesmu 'Jugo'. Svi smo pjevali uglas, publika je bila na

nogama i sve je skupa bilo jako lijepo i emotivno - ističe Mrduljaš. Tijekom dva sata koncerta publika će imati priliku čuti i pjesme poput 'Zovem prijatelje moje' po kojoj je nazvan koncert, ali i 'Ti me izluđuješ' grupe Tutti Frutti, 'Samo ovu mrvu duše' Ive Amulića, Giulianovo 'Jugo' i brojne druge.

Posebno je zanimljivo što će većinu pjesama izvesti glazbenici koji pjesmu ne izvode u originalu. - U Splitu je posebno dirljiva bila izvedba Zorice Kondže koja je otpjevala pjesmu 'Ne voliš me više' od Marijana Bana. To je baš muška pjesma, no ona ju je otpjevala na neki svoj način i publika ju je odlično primila - kaže Mrduljaš i dodaje kako će i ovog puta neke pjesme biti izvedene u totalno intimističkim verzijama uz pratnju gudačkog kvarteta.

Bude li zagrebački koncert jednako uspješan kao onaj u Splitu Mrduljaš ne odbacuje mogućnost da se i dalje nastavi tradicija njegovih autorskih večeri. - Nismo razmišljali kako bi zaokružili tu priču. I Zagreb je dosta ambiciozan pothvat, ali svi smo to htjeli napraviti jer su to pjesmekoji ljudi znaju, a ovim izvedbama dajemo im neki novi vjetar u leđa - zaključuje Mrduljaš. Ulaznice su puštene u prodaju, a njihova cijena kreće se od 50-90 kn.

Foto: Ivo Čagalj/Pixsell