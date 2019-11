Prva autorska večer Tomislava Mrduljaša izazvala golemi interes: 'Iznimno sam ponosan'

Za nešto više od tjedan dana, točnije 2. prosinca, na pozornici splitskog HNK održat će se prva autorska večer poznatog skladatelja Tomislava Mrduljaša. Koncert pod nazivom 'Zovem prijatelje moje' bit će svojevrsni presjek Mrduljaševe bogate karijere koja traje više od tri desetljeća. U tom periodu nanizali su se brojni hitovi koje će publika sada moći čuti u jednom sasvim novom ruhu.

Uz pratnju orkestra hrvatske ratne mornarice, pod ravnanjem maestra Tonća Ćićerića, Mrduljaševe hitove izvest će brojni poznati glazbenici među kojima su i Zorica Kondža, Ivo Amulić, Giuliano, Tomislav Bralić, Alen Nižetić, Goran Karan, Tedi Spalato, Neno Belan, Marko Kutlić, Petar Dragojević, Tiho Orlić, Miro Trgo & Filomena Puljiz...

- Iznimno sam ponosan što se po prvi puta u formi autorske večeri moje pjesme izvode u HNK. Drago mi je što su se odazvali moji prijatelji pjevači. Bit će to odličan koncert. Većinu pjesama pratit će orkestar hrvatske ratne mornarice, a neke pjesme koje su intimističkog karaktera obradit ćemo s gudačkim kvartetom i uz klavir - najavljuje Mrduljaš i otkriva kako je ovakav tip koncerta došao upravo od strane orkestra hrvatske ratne mornarice s kojima je surađivao 2018. godine na Splitskom festivalu.

Repertoar će biti raznolik, a tijekom sat i pol vremena pjevat će se neki od najvećih hitova proizašlih iz pera Tomislava Mrduljaša. - Izvest ćemo 'Jugo' koja je jedna od mojih najprepoznatljivijih pjesama, pa 'Bez tebe' koju je pjevao Oliver Dragojević, pjevat će se i pjesme poput 'Zovem prijatelje moje', 'Ne voliš me više' od Marijna Bana, 'Ti me izluđuješ', dok će Goran Karan pjevati 'Gori more' koju u originalu izvori Giuliano - ističe Mrduljaš.

Koncert je izazvao golemi interes u Splitu, a Mrduljaša, inače direktora Splitskog festivala, ta činjenica posebno raduje s obzirom na to da cijeli prihod od ulaznica ide u humanitarne svrhe. Novac će biti uplaćen biti uplaćen splitskoj bolnici za kupnju uređaja za monitoring vitalnih funkcija Jedinice intenzivnog liječenja Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje. Nakon splitske publike, u koncertu će moći uživati i zagrebačka publika 30. siječnja kada se isti koncert koji će ponovno biti humanitarnog karaktera održava u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.