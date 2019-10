Ronaldo iznenadio priznanjem: 'Želim ponovno biti slobodan'

Uspješni nogometaš Cristiano Ronaldo na nedavnoj konferenciji uoči predstavljanja novog parfema progovorio je o svom privatnom životu i slavi.

- Život je pun loših i dobrih dana, ali kada imate loše dane, jednostavno morate ići dalje. Dobri dani će doći. U trenutku kada se osjećate loše, opustite se i budite smireni jer će doći i bolji dani - rekao je 34-godišnjak dodavši da mu je slava dosadila jer nikuda ne može pobjeći od obožavatelja da se dan ne pretvori u kaos.

- U proteklih deset godina moja je privatnost nestala. Nisam djecu vodio u park jer ako odem, pojave se obožavatelji i onda su mi djeca nervozna, djevojka mi je nervozna, ja sam nervozan. Kada ste u javnosti, ne možete biti svoji. To je dosadno. Želim ponovno biti slobodan -priznao je nogometaš.

Podsjetimo, Cristiano je uskrsne blagdane odlučio provesti na jugu Hrvatske u društvu djevojke Georgine i bliskih prijatelja, a već po dolasku privatnim avionom bilo je očito da ne planira štedjeti.

Nogometaš ima doživotni ugovor s Nikeom vrijedan milijardu dolara, a takve su ugovore prije njega potpisali samo Michael Jordan i LeBron James.

Ronaldo je lani potpisao ugovor s torinskim Juventusom koji mu jamči čak 30 milijuna eura godišnje. No to je samo dio prihoda koji Portugalac dobiva tijekom godine. Kako piše Forbes, Ronaldo ukupno godišnje zarađuje 57 milijuna eura, a to je dva milijuna manje nego što bi imao da je ostao u Španjolskoj. U prijevodu – Ronaldo dnevno zaradi više od 156 tisuća eura.

Ronaldo ima i svoju odjevnu liniju CR7, koja uključuje i dječju liniju, čiji je promotor njegov sin. Posjeduje i CR7 hotele, a namjerava i otvoriti restoran u Brazilu. Vlasnik je i smartfon aplikacija Cristiano Ronaldo: Kick’n’Run i CR7Selfie, a ima i muzej koji se zove Museu CR7. Impresivan je i njegov vozni park: Maserati, Lamborghini i Bugatti samo su dio onog što ima u garaži.