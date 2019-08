Ronaldova Georgina izvan sebe: 'Ovo su strašne vijesti. Boli me da umire'

Georgina Rodriguez novom Instagram objavom otkriva koliko je zabrinuta i zaprepaštena ekološkom katastrofom koja se događa na području Južne Amerike. Ronaldova zaručnica potresena je požarima u Amazoniji.

- Strašne vijesti. Razorne posljedice. Osjećam to u svojoj duši, Majko zemljo. Toliko me boli da, nešto što nam daje život, umire. Najčišće što imamo! Gubimo jedno od pluća Zemlje. Trebamo globalnu promjenu, odmah! Vlade i svjetske organizacije to trebaju učiniti, organizirati nas sve kako ne bismo nastavili uništavati naš dom. Globalna rješenja, sada! - napisala je u potresnoj objavi Georgina aludirajući na razorne požare u amazonskim šumama koju je pratila heštegom #PrayForAmazonia.

Iako Georgina nikad nema ovakve objave izazvala je val pozitivnih komentara ljudi koji su ujedinjeni u mišljenju kako se nešto treba poduzeti.

- Nitko ne brine za naš okoliš, to je istina - stoji u jednom komentaru, a u nastavku se nastavlja rasprava kako bi upravo ona i Cristiano nešto mogli učiniti po tom pitanju.

- Ti i Cristiano imate novca, zašto ne pomognete umjesto da pišete o tome? - pitala je jedna obožavateljica, a druga se nadovezala moleći da Georgina namoli Cristiana za donaciju.

- Od srca te molimo - stoji u komentaru obožavateljice.

Tamošnje službe izvještavaju kako je samo od prošlog četvrtka zabilježeno više od 9500 požara, uglavnom na području Amazonije.