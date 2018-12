Rodio se naš mali Ante, izmučio je mamu, ali Bogu hvala rodio se zdrav

Iva Alilović svog trećeg sina trebala je roditi u siječnju, ali zbog komplikacija je supruga rukometaša Mirka Alilovića završila u bolnici i maleni Ante na svijet je došao ranije.

U objavi koju je napisala na Facebooku Iva se zahvalila svima na čestitkama, a posebnu zahvalu uputila je i suprugu koji je cijelo vrijeme bio uz nju.

- Obično sam rođenje svojih sinova objavljivala uz snimku legendarnog hita Matka Jelavića, Rodija se sin....RODIJA SE NAŠ MALI ANTE, jeste malo ranije i jeste izmučio mamu zadnjih par noći, ali Bogu dragom hvala Antiša je rođen zdrav, dug 51 cm i težak 3300, mama iliti ja sam mrtva umorna, ali presretna jer me operirao po mojoj velikoj želji doktor legenda Mario Podobnik, koji je cijelu noć pazio na mene i moj dragi doktor Držislav Kalafatić koji je radi mene došao u polikliniku Podobnik iz dežurstva koje je imao u Petrovoj i još k tome kasnio na krstitke na kojima je bio dužan biti! Veliko hvala toj dvojici ljudi velikoga srca koje jako volim. Veliko hvala i ovim krasnim sestrama koje su sve ove noći i na porodu bile uz mene, mojoj Teuti koju sam sinoć izmorila trudovima i ctgom, mojoj Tei koja mi je tu bila na raspolaganju i koja mi je pomogla oko supruga, dr. Kalafatića...dr. Petri Brlečić Podobnik koja je cijelu ovu trudnoću bila uz mene u svakome trenutku, ne smijem zaboraviti ni moju dragu doktoricu Beatu Gebauer kao ni dragoga doktora Alebića kojeg sam prvog nazvala kad sam saznala da sam trudna.. - napisala je Iva i nastavila:

- Ma vidi ja sam tu tako domaća da sam ovih 9 mjeseci sve izmaltretirala, ali su svi i bili uz mene, svi do jednoga i svim se mogu zahvaljivati i zahvaljujem i stvarno sam sretna žena jer mi je Bog dao mogućnost da budem u ovoj klinici okružena s ovim divnim ljudima...I hvala dragom Bogu što je još jednom pokazao koliko me voli i natjerao me da odem kad sam i otišla na iznenadni pregled nakon kojega sam zadržana u bolnici radi mogućih komplikacija, koje su se eto i dogodile, ali Bogu hvala da sam bila tu! I evo nam Matka dole, Matko u originalu ovaj put! Ispod objave je objavila video.

U videu Matko Jelavić samo je za Ivu i malog Antu otpjevao pjesmu "Rodio se sin" i poželio sve najbolje mami i prinovi.

Malog Antu s velikim nestrpljenjem kod kuće očekuju starija braća Mate i Ivan.