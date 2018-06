Slatko iščekivanje: supruga našeg rukometaša treći put je trudna

Bivši rukometni reprezentativac i poznati vratar Kauboja, Mirko Alilović i negova supruga Iva, diplomirana ekonomistica, očekuju treće dijete.

- Oops we did it again! Ako bude muško zvat će se Ante - napisala je lijepa Iva na svojem Facebook profilu i tako sretnu vijest o prinovi podijelila sa svojim brojnim pratiteljima i obožavateljima.

Par već ima dvojicu sinova, sedmogodišnjeg Ivana i petogodišnjeg Matu, a Iva je poznata kao vatreni navijač i podrška svom suprugu. Iva i Mirko vjenčali su se 2011. godine zagrebačkoj Staroj gradskoj vijećnici.