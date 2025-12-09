Preminuo poznati influencer, imao je samo 26 godina. Fanovi se opraštaju: 'Život je zaista nepravedan'

Svijet društvenih mreža i fitness zajednica zavijeni su u crno. U dobi od samo 26 godina, nakon duge i teške bitke s opakom bolešću, preminuo je talijanski fitness influencer Alessandro Antonicelli, poznatiji pod nadimkom "Pettor_Ale". Tužna vijest podijeljena je na njegovom službenom Instagram profilu, uz crno-bijelu fotografiju koja prikazuje mladića u naponu snage i emotivnu poruku koja je rasplakala njegovih gotovo 200 tisuća pratitelja.

Na objavljenoj fotografiji, koja je zapravo dirljiva osmrtnica, vidimo Alessandra u teretani, okruženog spravama koje su bile njegov drugi dom. Ispod njegove fotografije stoje godine rođenja i smrti, 1999. – 2025., te njegov životni moto na talijanskom: "La vita vale sempre la pena di essere vissuta" ili "Život je uvijek vrijedan življenja". Poruka koju je u njegovo ime podijelila obitelj slama i najtvrđa srca. "Danas je svijet malo prazniji: Ale je odletio, slobodan od boli, pronašavši mir koji je zaslužio. Znamo koliko ste ga voljeli i podržavali, ali sada vas molimo da zaštitite ovaj bolan trenutak kroz koji prolaze obitelj, djevojka i prijatelji", stoji u uvodu objave. Obitelj je također najavila da će nastaviti njegov projekt "F*** Cancer" s istom odlučnošću kojoj ih je on naučio, jer je to ono što bi on želio i najbolji način da ga se održi živim.

Ispod objave zaredali su se komentari slomljenih pratitelja i prijatelja koji se opraštaju od svog heroja. Poruke poput "Zbogom, Ale", "Jedan ogroman zagrljaj", "Počivaj u miru", "Život je zaista nepravedan" i "Ti si i zauvijek ćeš biti svjetlost" samo su neke od stotina izljeva tuge i sućuti koji svjedoče o tome koliki je trag Alessandro ostavio na ljude koji su ga pratili.

Alessandro Antonicelli bio je mnogo više od influencera. Bio je diplomirani biolog koji je u Milanu studirao za magisterij iz ljudske prehrane, online trener i fitness specijalist koji je svojim znanjem i karizmom inspirirao tisuće. Njegov život okrenuo se naglavačke u kolovozu 2023. godine kada mu je dijagnosticiran hondroblastični osteosarkom, rijedak i izuzetno agresivan oblik raka kostiju koji pogađa tek dvoje ljudi na milijun. Umjesto da se povuče, Alessandro je svoju borbu pretvorio u javnu misiju. Svoj Instagram profil, na kojem je okupio preko 193.000 pratitelja, pretvorio je u platformu za podizanje svijesti i prikupljanje sredstava za istraživanje raka kroz svoj projekt "F*** Cancer".

Njegova borba bila je lavovska. U prosincu 2023. podvrgnut je teškoj operaciji tijekom koje su mu uklonjeni cijeli bedreni mišić, zglobovi koljena i kuka te dio kvadricepsa. Unatoč svemu, nije gubio pozitivan duh. Međutim, u kolovozu 2024. otkrivene su dvije nove metastaze, što je dovelo do novih ciklusa radioterapije. Posljednjih nekoliko mjeseci zdravlje mu se drastično pogoršalo. U rujnu 2025. hitno je hospitaliziran zbog nesnosnih bolova, a do studenog se više nije mogao vratiti kući. Ipak, ni u najtežim trenucima nije odustajao od svojih snova. U ožujku 2025. upoznao je svog idola Arnolda Schwarzeneggera, a u svibnju iste godine čak se natjecao na svom prvom nacionalnom paraolimpijskom natjecanju u dizanju utega, pokazavši nevjerojatnu snagu volje.

Alessandrov duh nastavlja živjeti. Njegova GoFundMe stranica, osnovana za potporu Nacionalnom institutu za rak u Milanu, prikupila je nevjerojatnih 241.000 eura. Njegova obitelj obećala je da će nastaviti projekt "F*** Cancer" prodajom kapa sa sloganom, pri čemu će sav prihod biti namijenjen istraživanju i liječenju raka. Alessandro Antonicelli možda je fizički napustio ovaj svijet, ali njegova poruka da je "život uvijek vrijedan življenja" odjekivat će zauvijek, kao vječna inspiracija svima koji se suočavaju s naizgled nepremostivim preprekama.