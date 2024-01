Rijetko neobičan film koji je u svojoj neobičnosti i uspio

Saltburn, Amazon Prime Video

Nekako kao da je splasnula ambicija većine streamera da naprave tiražne serije pa ovih blagdana imamo veći izbor filmova. Što, naravno, nije loše jer su se već u ponudi pojavili neki visokobudžetni hitovi ili imamo prilike pogledati i poneki skriveni dragulj kao što je “Saltburn”. Ako se sjećate “Talentiranog Mr. Ripleyja”, sasvim je moguće da će vam se “Saltburn” svidjeti. U filmu, čiji je jedan od producenata nitko drugi nego Margot Robbie, priča se vrti oko Olivera Quicka kojega na adekvatno antipatičan način glumi Barry Keoghan. I taj Oliver na faksu nađe prijatelja Felixa Cattona koji je iz imućne obitelji koja živi na velikom imanju Saltburn. Oliver mu proda priču i Felix ga pozove na ljetovanje upravo na Saltburn, koji je nešto na čemu se vjerojatno ne bi stidjela poživjeti i sama pokojna kraljica Elizabeta. I, pogađate, Oliver ima svoje neke planove oko Felixove obitelji čija je glava Sir James, kojega glumi prepoznatljivi britanski veteran Richard E. Grant, koji ima i atraktivnu suprugu Lady Elspeth, koju glumi Rosamund Pike za koju, razumljivo, Oliveru zapne oko. Kako ljeto protječe, tako da se pomalo razotkriva stvarna Oliverova povijest, kao i njegov karakter i namjere. Ljeto na Saltburnu od aristokratske raskalašenosti pretvara se u koloplet često bizarnih događaja koje neke od članova obitelji Catton stoje i života. Pomalo, Oliver će ostvariti svoje namjere, no nepošteno bi bilo ovdje otkriti sve, prepustimo da ih otkriju sami oni koji još nisu vidjeli film. Sviđa nam se orijentacija Amazonove produkcije da ide u smjeru filmova s obzirom na to da je gotovo pa nemoguće više se nositi s Netflixom u serijama. Dosta je već tekstova izašlo o tome zašto Netflix rastura konkurenciju tako temeljito, pa se zadržimo ovdje na filmu “Saltburn”. Poglavito na Rosamund Pike koja je jedna od onih glumica koja ima sve odlike velike hollywoodske dive, ali nije nikada dosegla puni svoj potencijal koji možda nije takav kakav ima Kate Winslet, ali zasigurno je veći i od ove sasvim dobre karijere koju je ostvarila. Možda je to zato što je i kroz karijeru naginjala ulogama kao što je Lady Elspeth, neobičnim ženama neobične privlačnosti. Ovdje je ona ne samo dodatna vrijednost filmu neobične priče, nego je i razlog zbog kojega slobodno pogledajte film. Možda se na popisu glumaca pronađe i neka buduća zvijezda, nismo sigurni, ali film je ocijenjen dobro i za to ima razloga. Praznika i dalje ima, pa slobodni dan viška možete potrošiti na “Saltburn”, rijetko neobičan film koji je u svojoj neobičnosti i uspio. Bonus je i kvalitetni glazbeni score.

Ricky Gervais Armageddon, Netflix

Sjajni britanski komičar odlučio je da mu je dosta političke korektnosti. Ako je ikada toga pri njemu i bilo. A i, vjerujemo da će si većina to priznati, malo je svega toga dosta i nama. Zašto je Gervais tako uspješan i ima tri ogromna televizijska hita jasno je vidljivo i na Armageddonu. Biti komičar danas, kvragu biti javna osoba u bilo kojem obliku, nije lako, štoviše može biti i opasno. Mjere vam svaku riječ, začas vas proglase rasistom, antisemitom, seksistom, zaista ne treba puno. A Ricky Gervais odlučio je da ga za sve to, i kako će ga netko zvati kada nešto kaže ili objavi, jednostavno nije briga. Tako u Armageddonu imate štoseva na račun svega onoga što si je netko negdje zamislio da se mora dobivati po prstima. Kao i sa svim onim paradigmama koje služe da bi se politička korektnost utjerivala. Kraj čovječanstva, umjetna inteligencija, smrt, bilo čija, pa uvijek mora biti “o mrtvima sve najbolje”. Nema to kod našeg Rickyja i zbog toga ga volimo. Kao da je čovjek došao iz onog doba kada je komedija bila komedija. A i nije to bilo tako davno.

Trideset novčića 2, HBO Max

Ovdje je riječ o vrlo uspjeloj španjolskoj fantasy horror seriji napravljenoj za HBO Europe u kojoj se prati oca Vergaru koji je egzorcist, no kojega crkva proda u Pedrazu, udaljeno španjolsko mjesto gdje se barem može nadati kako će ga neprijatelji, odnosno đavao, zaboraviti. Tamo susreće gradonačelnika Paca i veterinarku Elenu s kojima kreće misteriozna pustolovina koja se odvija oko jednog novčića, navodno jednog od 30 koje je dobio Juda Iskariotski kako bi izdao Isusa. Riječ je o sasvim dobroj mistery seriji kojima inače nismo pretjerano skloni, no u drugoj sezoni pojavljuje se nitko drugi doli Paul Giamatti, jedan od najosebujnijih glumaca današnjice i svakako jedan od najboljih američkih karakternih glumaca. Dosta ozbiljan skok s “Milijardi” ili čak “The Holdovers” na “Trideset novčića”, no tko zna, možda se Giamattiju serija doista dopala ili je naprosto riječ o nekakvom ugovori. Nema veze, serija nije nova, ali je dobra za ove praznične dane.

The Super Mario Bros Movie, SkyShowtime

Veliku sreću imamo što je jedan od najdohodovnijih filmova ove godine i jedan od najdohodovnijih crtića svih vremena režirao jedan naš zemljak. Iznimno uspjeli crtić o popularnom junaku igrica koje su krenule još duboko u djetinjstvu generacije ovog autora je Michael Jelenic. Za premijere crtića u nas prije filma je čak puštena i njegova prigodna izjava. A čovjek se zbilja ima i čime pohvaliti, priča o vodoinstalateru koji sa svojim bratom trči okolo ne bi li nekako spasio zatočenu princezu filmovana je tako dobro da su je gledali svugdje u svijetu i za to platili ukupno 1,36 milijardi dolara. I nije to ništa drugo jer se radi o vrhuncu tehnologije pretočenu u nevjerojatno zabavan i dinamičan crtić čije su kvalitete odmah uočili i poznati hollywoodski glumci koji su likovima posudili glasove kao što je Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Seth Rogen. Kako već to s modernim crtićima biva, i “Super Mario” nije samo dječja već je i obiteljska zabava, pogotovo jer se radi o simpatičnom generacijskom junaku.