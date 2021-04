Reperica objavila sadržaje 18+ poruka koje joj šalju slavni muškarci: Jedan joj ponudio 95.000 kn samo da ga nazove

Reperica Iggy Azalea iznenadila je fanove na društvenim mrežama kada je objavila poruke koje je dobivala od brojnih slavnih osoba. Iako nije otkrila ničiji identitet, reperica je pokazala detalje svih lascivnih poruka koje joj svakodnevno pristižu, a u jednoj je čak vidljivo da joj je neimenovana zvijezda ponudila 15. 000 dolara (95.000 kuna) samo da s njom razgovara.

Foto: TikTok

Bez obzira na to što je izbrisala sva imena, Iggy koja je prošle godine postala majka ostaviala je vidljivo da se radi o osobama koje pokraj imena imaju plavu kvačicu koja označava da muškarci koji joj šalju poruke imaju više milijuna pratitelja.

Jedan doista očajni muškarac poslao joj je gomilu poruka istog sadržaja u kojima je pisalo samo 'Volim te'.

Foto: TikTok

Drugi joj je pisao kako će biti bolji prema njoj nego bivši dečko, treći da želi s njom imati spolni odnos, a četvrti, kojeg prati gotovo devet milijuna obožavatelja pisao joj je kako će joj dati 95.000 dolara samo da razgovara s njim na Instagramu ili preko telefona.

Foto: TikTok

Pale su čak i ponude za brak.

Foto: TikTok

Podsjetimo, nakon višemjesečnog šuškanja slavna reperica Iggy Azalea u lipnju prošle godine potvrdila je da je rodila. Australska glazbenica fanovima je na Instagramu napisala kako moli za privatnost.

- Imam sina. Čekala sam pravi trenutak da to javno kažem, no shvatila sam da što više vremena prolazi osjećat ću se anksioznije za podijeliti te vijesti sa svijetom. Želim zadržati njegov život u privatnosti, ali isto tako i kazati kako on nije tajna. Volim ga više od riječi - napisala je reperica koja nije otkrila tko je otac djeteta, a to je najvjerojatnije reper Playboi Carti, s kojim je u turbulentnoj vezi.

Vijesti o rođenju djeteta početkom svibnja otkrio je DJ Akademiks, koji je na Instagramu napisao: "čestitam Iggy Azalei i Playboi Cartiju, koji su ovog vikenda dobili sina".

Mnogima je to bilo iznenađenje budući da nisu ni znali kako su ponovno zajedno. Prvi su put zajedno viđeni u ljeto 2018. a tijekom 2019. nekoliko su puta prekidali vezu. Iggy je krajem 2019. napisala kako je ponovno sama, no čini se da su nakon toga ponovno završili zajedno.

