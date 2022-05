Reality zvijezda koja boravi u Dubrovniku karijeru je izgradila zbog slavnog prezimena, a za razliku od sestre kloni se skandala

Darby Ward, najstarija kći zvijezde realityja ''Real Housewives of Cheshire', Dawn Ward i bivšeg nogometaša Ashleya Warda trenutno boravi u Dubrovniku gdje je stigla u društvu prijateljica, sestre Taylor Ward i majke kako bi proslavila djevojačku.

Baš kao i njezini roditelji, Derby je nastavila stopama slave pa je tako na otoku poznata kao uspješna influencerica i country pjevačica, a tijekom karijere surađivala je s nekim poznatim imenima u glazbenoj industriji, a kako tvrde Britanci, to je zasluga slavnog prezimena.

Od 2016. godine Darby je u vezi s poduzetnikom Michaelom Corradom Jackson koji je vlasnik tvrtke ''Mr Whippy'' koja se bavi proizvodnjom sladoleda. Zaručili su se 2018. godine za vrijeme obiteljskog godišnjeg odmora na francuskoj obali. Michael se također pojavio u nekoliko epizoda popularnog reality gdje su prikazane njihove zaruke, ali i raskošna zabava kojom su proslavili veliki dan.

Inače, Derby i Michel su prošle godine postali roditelji malene Skye, a objavu o trudnoći pjevačica je objavila na društvenim mrežama.

-Moj život je sada potpun. Ništa ne bi bilo isto bez tebe Michael. Nisam mogla ni zamisliti da ću pronaći partnera poput tebe i izgraditi lijep život za nas i našu kći- napisala tada Darby.

Jedna od uzvanica na djevojačkoj zabavi je i Taylor Ward, mlađa sestra koja očekuje dijete s nogometašem Manchestera Cityja, Riyadom Mahrezom, a koja već godinama puni medijske stupce britanskih tabloida.

Naime, nogometaš je svoju bivšu suprugu Ritu Johal nakon prelaska iz Leicester City u Manchester City ostavio zbog influencerice Taylor.

Rita je zbog Riyada prešla na islam, prestala je piti alkohol i izlaziti u noćne klubove te se odlučila posvetiti mirnom životu, no po dolasku u novi klub i grad, nogometaš je postao druga osoba, a ubrzo ju je ostavio te se zaručio s influencericom Taylor Ward.

-Riyad je sasvim druga osoba. Izlazi, opija se, to nije on. Ne mogu reći da ga mrzim, to je prejaka riječ, ali sam šokirana zbog svega što je napravio i kakva je osoba postao. Odjednom me ostavio, a za sve je okrivio igranje za Manchester City.

-Jedan dan je samo otišao. Preklinjala sam ga da se vrati, no on je za sve krivio pritisak nogometa, no zapravo mu je bilo dosadno, a povrh svega njegovi obožavatelji su me vrijeđali na društvenim mrežama.

Prošlog Božića Riyad se uselio u luksuzni stan, a ovoga ljeta zaprosio je svoju novu odabranicu, Taylor Ward s unikatnim zaručničkim prstenom vrijednim preko 3 milijuna kuna, a Rita je sve saznala preko društvenih mrežama.

