Reakcije pljušte sa svih strana na navodnu romansu Maje Šuput i 'Gospodina Savršenog': 'Samo uživaj, ljudi su ljubomorni'

Nakon što se nedavno pojavio u glavnoj ulozi glazbenog spota "Nisam ja za male stvari" jedne od najpopularnijih domaćih pjevačica - Maje Šuput, Šime Elez i glazbenica su ponovno privukli pažnju javnosti... No ovaj put riječ je o njihovoj navodnoj bliskosti. Prema pisanju portala 24 sata, Maja i Šime snimljeni su na luksuznoj jahti u blizini otoka Brača, gdje su, prema svjedočenju čitateljice, djelovali vrlo prisno. Na fotografijama koje je medij objavio, par navodno razmjenjuje nježnosti i uživa u opuštenoj atmosferi pod suncem. - Ležali su zajedno i djelovali jako blisko. Maja je ležala na njemu, ljubili su se i mazili bez obzira na poglede s drugih brodova. U jednom trenutku ustala je, otišla po voće i vratila se sa zdjelicom koju je pažljivo dodala Šimi - ispričala je čitateljica koja je svjedočila njihovu druženju.

Isto tako, njihovo je druženje i prisnost izazvalo niz komentara na društvenim mrežama, no još nije jasno je li u pitanju nešto više ili odličan marketinški trik za promociju pjesme. Vrijeme će pokazati svoje... Vjerni su obožavatelji komentirali sljedeće: "Gori internet", "Sve je to reklama", "Mlad si dječače, naučit ćeš", "Neka žena uživa", "To je sve predstava za skupljanje lajkova. Biznis", "Samo uživaj, koga briga ljudi su ljubomorni", a to je samo dio komentara i zaključak nekih čitatelja na društvenim mrežama.

U međuvremenu, Šime Elez, novi "Gospodin Savršeni" iz istoimenog showa je za RTL.hr prokomentirao je svoj odnos s Majom Šuput, s kojom je uhvaćen u romantičnom odnosu nedaleko Brača. - Oduvijek sam bio transparentan, pa ću tako i sada. U objavljenom tekstu najviše su me pogodile pogrešne informacije da je Maja meni donijela voće, jer si takav propust nikad ne bih dopustio. Naime, ja sam voće donio njoj. Osim toga, želim vam svima ugodan ostatak ljeta i da vam svima bude kao meni. Od srca. Pozdrav uz stihove pjesme ‘Sutra mi sude’, legendarnog Miše Kovača - zaključio je 26-godišnjak.

Podsjetimo, nedavno je Maja Šuput gostovala u Večernjakovom popularnom podcastu Show². Tema s našom glazbenicom nije nedostajalo, s obzirom na to da je samo nekoliko dana prije gostovanja kao iz vedra neba objavila vijest da se rastala nakon šest godina braka. Također, u nastavku možete i pogledati cijeli podcast s Majom Šuput, a ekskluzivno nam je otkrila i pokoji detalj njezina novog početka – kako je ponovno biti slobodna žena, zašto je baš tada objavila vijest o razvodu, pišu li joj sada muškarci učestalije u porukama na društvenim mrežama te ima li savjet za žene kako da ostanu u korektnim odnosima s bivšim partnerima.

– U mojoj se glavi nije ništa promijenilo s obzirom na to da sam ja u ovom statusu već neko vrijeme. Nisam ja sebe iznenadila kao vas prije koji dan svojom objavom. Nisam vas ni željela tako iznenaditi, no natjerala me sila da to tako objavim. Doznala sam da će mediji objaviti tu vijest pa sam onda stisnula gas – ekskluzivno je priznala kroz smijeh dodajući kako nikome ne kani dijeliti savjete o vezama jer ih ni sama ne bi slušala.

S glazbenicom i poduzetnicom razgovarali smo i o njezinim novim projektima koje je realizirala u posljednjih nekoliko mjeseci. Maja je poznata kao velika radoholičarka pa je tako prije mjesec i pol dana snimila pjesmu "3 i 15", završila snimanje nove sezone omiljenog showa Nove TV "Supertalent", a posudila je i glas za crtani film "Štrumpfovi", i to omiljenom liku Štrumpfete. Zanimljivo je i da Maja više ne nastupa kao solo izvođačica na vjenčanjima, već samo kao gošća. Prisjetila se i vrlo neugodne situacije na jednoj svadbi, o čemu više možete doznati u našoj emisiji na YouTubeu.