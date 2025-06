Razlog zbog kojeg Harry objavljuje slike djece slama srca: 'To mu je zadnja nada'

Iako se sjajni povratak Meghan Markle na Instagram, ispunjen idiličnim obiteljskim snimkama, čini kao pažljivo osmišljena kampanja za njezin novi lifestyle brend, istina bi mogla biti daleko osobnija i tužnija. Prema izvoru bliskom obitelji, pravi razlog zbog kojeg je princ Harry odjednom dopustio objavu fotografija svoje djece, šestogodišnjeg Archieja i četverogodišnje Lilibet, zapravo je potez očajnika. "Harryju je srce potpuno slomljeno. Njegov otac odbija vidjeti i njega i djecu, čak i putem video poziva. Ovo je posljednje utočište", tvrdi upućeni izvor za Daily Mail. Vojvoda od Sussexa navodno se nada da bi kralj, vidjevši slike svojih unuka na društvenim mrežama, mogao "shvatiti što propušta" te da bi ga to moglo potaknuti na pomirenje.

Ovaj navodni motiv u potpunoj je suprotnosti s dosadašnjom praksom para, koji je godinama ljubomorno čuvao privatnost svoje djece od očiju javnosti. Ta iznenadna promjena strategije poklopila se s velikim povratkom Meghan Markle na društvene mreže i lansiranjem njezinog brenda As Ever. U posljednjih nekoliko tjedana, vojvotkinja je objavila niz dosad neviđenih fotografija i videa. Za sedmu godišnjicu braka podijelila je kolaž s više od 40 privatnih trenutaka, uključujući i onu na kojoj Archie ljubi sestru Lilibet u čelo ispred božićnog drvca. Za Majčin dan objavila je fotografiju djece kako se penju po njoj, a tu su i slike iz vrta koje su pratile lansiranje proizvoda. Sama Meghan je u svom novom podcastu priznala kako majčinstvo i život nakon napuštanja kraljevske obitelji nisu ispali onako kako je zamišljala, ističući da su se "mnoge vanjske stvari događale" dok je bila trudna. Javnost i kritičari ove poteze uglavnom tumače kao proračunatu komercijalnu strategiju.

FOTO Hollywoodska elita u Hrvatskoj! Evo koje svjetske face su otvorile Slano Film Days festival

Mnogi kraljevski komentatori, poput Amande Platell, otvoreno su kritizirali poteze para, nazivajući ih "jeftinim pogonom za profitom mega-bogate Meghan". Platell je istaknula kako se čini da je objava fotografija tempirana tako da privuče pozornost i potakne prodaju novih proizvoda brenda As Ever, što bi, ako je istina, bilo "doista sramotno". Slično mišljenje dijeli i stručnjak Richard Fitzwilliams, koji tvrdi da je Meghan svjesna da "djeca znače dodatni interes" i da to koristi za jačanje svojih poslovnih pothvata uoči obnove ugovora s Netflixom. "Ona je sila na koju treba računati i zna da će, ako se djeca pojave, interes biti još veći", zaključio je Fitzwilliams.

Ova poplava fotografija u oštrom je kontrastu s Harryjevom dugogodišnjom borbom za privatnost i sigurnost svoje obitelji. Princ, koji je nedavno izgubio pravnu bitku za automatsku policijsku zaštitu u Velikoj Britaniji, više je puta naglasio da mu je sigurnost djece apsolutni prioritet. U intervjuu za BBC izjavio je kako ne vidi svijet u kojem bi suprugu i djecu vratio u Ujedinjeno Kraljevstvo pod trenutnim okolnostima. Zbog toga se mnogi pitaju zašto bi čovjek toliko zabrinut za sigurnost odjednom izlagao svoju djecu, čija su lica sada prepoznatljivija nego ikad, na tako javan način. Odgovor bi mogao ležati upravo u njegovom slomljenom odnosu s ocem.

Unatoč svemu, Harry ne odustaje od nade u pomirenje. "Volio bih se pomiriti sa svojom obitelji. Nema smisla nastaviti se boriti – život je dragocjen", rekao je nedavno, dodavši potresnu rečenicu: "Ne znam koliko još vremena moj otac ima." Ta izjava, dana u kontekstu kraljeve borbe s karcinomom, otkriva dubinu Harryjeve tuge i želje da se premosti jaz koji ih razdvaja. Izvor blizak princu tvrdi da je pokušao sve, od poziva do pisama, ali bez uspjeha. Fotografije su, čini se, posljednji, javni apel usmjeren prema ocu i djedu koji, prema tvrdnjama, odbija svaki kontakt.

U pozadini svega stoji i Harryjeva želja da svojoj djeci pruži djetinjstvo kakvo je njegova majka, princeza Diana, željela za njega i Williama – što je moguće normalnije, unatoč okolnostima. Njegova posvećenost ulozi oca, vidljiva u dirljivim objavama za Dan očeva, podsjeća na Dianin pristup roditeljstvu. Harry želi da Archie i Lilibet odrastaju slobodno i budu ono što jesu, daleko od pritiska dvora. Možda se nada da će kralj Charles, vidjevši unuke kako odrastaju sretno u Kaliforniji, osjetiti žaljenje zbog propuštenih trenutaka i napokon pružiti ruku pomirenja. Dok Meghan gradi svoje poslovno carstvo, čini se da Harry vodi puno osobniju i bolniju bitku, koristeći jedino oružje koje mu je preostalo – slike sretne obitelji kao nijemi poziv ocu koji ga ne želi čuti.