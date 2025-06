FOTO Krv nije voda! Fotografija sina Mirka Filipovića koji pozira pored bazena postala viralni hit

Legendarni bivši MMA borac Mirko "Cro Cop" Filipović, ponovno je uzburkao duhove na društvenim mrežama, no ovoga puta u centru pažnje nije bio on, već njegov nasljednik. Mirko je na društvenim mrežama podijelio fotografiju koja je u rekordnom roku postala viralni hit i izazvala lavinu komentara oduševljenih fanova. Na fotografiji vidimo njegovog sina Ivana kako pozira pokraj bazena, pokazujući nevjerojatnu tjelesnu spremu koja neodoljivo podsjeća na najbolje dane njegovog oca. Uz fotografiju na Instagramu piše "Pride never die" (Ponos nikad ne umire), dok je na Facebooku napisao "Krv nije voda".

Komentari ispod objave počeli su se nizati brzinom munje, a zajednički nazivnik svima je bio – apsolutno oduševljenje. Fanovi iz Hrvatske, regije i cijelog svijeta nisu štedjeli riječi hvale. "Isti ćaća," glasio je jedan od najčešćih komentara, dok su drugi išli i korak dalje: "Bravo Mirko, veliki respekt, jače od oca izgleda." Mnogi su u Ivanu odmah prepoznali budućeg šampiona, nazivajući ga "Cro Cop 2.0" i predviđajući mu blistavu karijeru ako se odluči krenuti očevim stopama. "Auuu, ovo može bit monstrum u ringu," napisao je jedan pratitelj.

Pohvale su stizale i na stranim jezicima, poput komentara na portugalskom: "Se puxar pelo pai, vai brilhar," što u prijevodu znači "Ako krene očevim putem, sjajit će." Poruke poput "Dobre genetike i naporan trening" sažele su ono što svi misle – kombinacija Mirkovog nasljeđa i Ivanove predanosti stvorila je sportaša impresivnog kalibra.

FOTO Hollywoodska elita u Hrvatskoj! Evo koje svjetske face su otvorile Slano Film Days festival

Mirko često objavljuje fotografije sina na društvenoj mreži Instagram te ne krije koliko je ponosan, a jednom je prilikom priznao kako ipak ne bi volio da Ivan ide njegovim stopama. - Ja bih više volio da se okrene nekakvoj znanstvenoj karijeri, da završi neki fakultet i da bude visoko obrazovan čovjek, ali kao ga bude srce vuklo u sport, imat će moju podršku. Imat će, ako ništa, najboljeg trenera na svijetu. Iako je to upitno, otac i sin u nekoj trenerskoj kombinaciji, nije neko najsretnije rješenje. Ja mislim da bi meni srce puklo da on uđe u neku borbu i da ga netko pogodi i da padne. On nijednu moju borbu nije mogao uživo pogledati, ni ovu zadnju protiv Gonzage, on je hodao u krug po sobi satima, teško mi to pada zbog njega, stvarno. To je strahovito veliki stres za dijete. Ja sam za njega samo njegov tajio i on zna koliko je to opasno i ja znam kako bi on to doživio da sam ja završio onako dolje u lokvi krvi - ispričao je svojevremeno Mirko Filipović.

Osim Ivana, Mirko sa suprugom Klaudijom ima i sedam godina mlađeg sina Filipa. Par je u braku od 2002., a vjenčali su se nakon sedam godina veze u crkvi Svete Barbare u Gornjem Vrapču. Klaudija je uvijek bila velika podrška Mirku, no gledajući njegove teške borbe, priželjkivala mu je i kraj karijere. Njegov sin Ivan na društvenoj mreži Instagram broji nešto više od četiri tisuće pratitelja, a fotografije koje dijeli su s treninga ili s njegovom boljom polovicom Ivom Grahovac. Mladi Ivan ima odličnu formu koju također ponosno pokazuje na spomenutoj mreži.