Rasema progovorila o zaradi od sudjelovanja u RTL- ovom showu, ali i zašto je puknula veza s Markom

Rasema Vladetić iz Donjeg Lapca bila je jedina farmerica u 13. sezoni emisije "Ljubav je na selu". Ova je farmerica već sudjelovala u ovom RTL-ovu showu, ali to nije bilo u ovoj ulozi. Naime, Rasema se prijavila u "Ljubav je na selu" u 10. sezoni te je ljubav tražila na farmi tadašnjeg kandidata Marka Skelina. Tada je bila zlatna djevojka, a s farmerom Markom započela je i vezu koja je okončana još tijekom snimanja te sezone. Sada je otkrila da se više puta u show nije prijavljivala zbog novca, ali i zašto je stvarno pukla veza s Markom.

Za Slobodnu Dalmaciju kazala je kako joj je neugodno dokazivati ljudima da je to sa zaradom laž i da nikada nije dobila 50.000 kuna za sudjelovanje u showu.

- Hoću to demantirati. Ništa Rasema dobila nije! Možda su nekome i platili, ali meni nisu! Jesu za neke manje troškove, za janje što sam ispekla mojim farmerima iz ove zadnje sezone. Ali potrošila sam ja pet puta više. Za svaku scenu moraš drugu obuću, drugu odjeću. Košta to. Da se dobiva toliko koliko pričaju, ne bi ja s TV-a silazila. Ali ovako nit sam sebi našla partnera, nit sam zaradila, samo sam izašla umorna. Emocionalno iscrpljena - rekla je Rasema.

Otkrila je i što se stvarno dogodilo s Markom s kojim je započela vezu.

- Marko. E to je bila ljubav. Do ušiju smo se zaljubili. I puče zbog njegove nevjere u showu. To je nešto preko čega ne prelazim, nek boli, nek puca srce, ali prijeći ne mogu. Ja sam takva, ja ne varam. Petnaest minuta nakon što me upoznao, povukao me iz gomile, odveo u šumarak i pitao hoću li se za njega udati. Rekao mi je, bit ćeš moja, Božja i ničija više. Onog trenutka kada sam ga našla s Ljubicom, nas više nije bilo. A da znaš kako smo zaljubljeni bili. Evo sada da dođe na moja vrata, ne znam što bi napravila, bi li mu poletjela u zagrljaj, ili ga izbacila. Ne znam, još uvijek postoji tu unutra emocija. Ja kad se zaljubim, to godinama ne mogu izbaciti. Zabrljao je. A ja sam sve to duboko zakopala. Stoji to unutra još - priznala je bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu'.

