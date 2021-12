Josipa Lisac raznježila fanove starom fotografijom: 'Primjer kako živjeti kad se ostane bez voljene osobe'

Pjevačica Josipa Lisac (71) na Instagramu je fanovima čestitala Božić i podijelila staru fotografiju na kojoj izmjenjuje nježnosti s pokojnim Karlom Metikošem u čast kojemu je nedavno održala i svoj tradicionalni božićni koncert.

- Čestit Božić svim dragim ljudima! Provedite ove blagdane u miru i ljubavi s najbližima!' napisala je Josipa na Instagramu ispod fotografije. Uslijedili su brojni komentari Josipinih pratitelja, koje ja raznježila emotivna objava.

'Sve naj čudesna ženo...živi nam još dugo, dugo...volimo te', 'Draga Josipa i tebi sretan i blagoslovljen Božić, a najviše zdravlja i veselja ti želim, kao i još puno lijepih ljubavnih pjesama, koje nas čine sretnim svakim danom...', 'Draga Josipa, sretni praznici hrabra ženo. Svjetionik, ti si primjer kako živjeti kad se ostane bez voljene osobe...', samo su neki od komentara.

Podsjetimo, Josipa Lisac nedavno je na Instagramu napisala kako je 1970. upoznala ljubav svog života.

- Ja sam ga upoznala još kad mi je bilo 14 godina jer sam tad kupila njegovu prvu singlicu. Na omotu je bio on, šarmantan, vrhunski dotjeran – u bordo majici preko koje je nosio ‘hozntregere’. Bila sam luda za njegovim pjesmama i za njim, pa sam čak prijateljici pokazivala jedan stan na Ribnjaku uvjerena da on tamo stanuje, iako to nije imalo veze. Tamo je imao probe i čage. Uživo smo se sreli potkraj 1970. u Skoplju na nekom zajedničkom nastupu. Sjećam se da je sjedio za klavirom i nešto svirao. Prišla sam klaviru i rekla: ‘Joj, vi prekrasno svirate!’ Međutim, nije na mene uopće obratio pažnju.

Kasnije su domaćini organizirali večeru, sjedili smo svi za velikim stolom, bilo je tu i glumaca i pjevača, političara... On i dalje nije obraćao pažnju. Idući put sreli smo se u Petrinji, 6. veljače 1971. Ušla sam u garderobu prepunu izvođača i prvo vidjela njega. Sreli su nam se pogledi i to je bilo to. On je još bio u vezi s Etiopljankom Gabrielom. Tek kasnije mi je priznao da se točno sjeća haljine koju sam imala u Skoplju, što sam mu rekla, kakvim glasom, gdje sam sjedila za večerom i da mi se tamo udvarao neki glumac. Imao je nevjerojatnu sposobnost zapažanja - ipsričala je Josipa.

VIDEO: Božidar odbio kuhati i otišao kući! Napustio show dok mu je tim mahao