Raquel i Ivan Rakitić otkrili omiljenu hrvatsku hranu, a nogometaš se osvrnuo i na transplantaciju kose

Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić i njegova supruga Raquel Mauri odlučili su dati svoj prvi zajednički televizijski intervju. Pet mjeseci nakon Ivanovog potpisa za Hajduk, par je otvorio dušu o životu u Splitu, prilagodbi na novu sredinu i tajnama njihovog skladnog braka.

- Prije svega smo jako sretni što smo ovdje u Splitu. Ja kao novi igrač Hajduka osjećam posebnu radost, ali ono što me još više veseli jest da napokon imam priliku živjeti u Hrvatskoj, da mogu pokazati svojoj ženi, djeci i cijeloj mojoj obitelji svu ljepotu naše predivne domovine. To je nešto što sam dugo priželjkivao - započeo je Ivan razgovor za In Magazin. On i supruga slobodno vrijeme provode istražujući Hrvatsku - od Dubrovnika do Nacionalnog parka Krka, a najviše se druže s Ivanovim kumom Markom Bralićem Ketom i njegovom suprugom Antonijom.

Španjolka Raquel, koja će uskoro u Splitu proslaviti svoj 35. rođendan, nije krila oduševljenje životom u Dalmaciji: - Moram priznati da sam jako, jako sretna ovdje. Ljudi su nevjerojatno otvoreni, od prvog dana su mi pružili ruku i pomažu mi u svemu što mi treba. Stvarno se osjećam kao kod kuće od prvog dana kada sam stigla - ističe Andalužanka. Posebno je istaknula sličnosti sa Španjolskom - od dobre hrane do otvorenih ljudi punih osmijeha. Hrvatska kuhinja osvojila je njeno srce, posebno sarma i kulen.

Ivan i Raquel ponosni su roditelji dviju djevojčica koje nose egzotična imena - Althea (11) i Adara (8). - Naše kćeri su se fantastično snašle u novoj sredini. Imaju jako puno novih prijateljica u školi, jedna je oduševljena plivanjem i ide redovito na treninge, druga je zavoljela jahanje i provodi vrijeme s konjima. Okružene su predivnim osobama i stvarno su se snašle od prvog trenutka. Kao roditelj ne možeš biti sretniji kada vidiš svoju djecu tako zadovoljnu - ponosno ističe Ivan.

Raquel se hrabro hvata u koštac s hrvatskim jezikom: - Moram priznati da mi je puno teško. Hrvatski je stvarno jako zahtjevan jezik, ali nema veze, polako učim, korak po korak. Svaki dan naučim nešto novo - kaže kroz smijeh. Priznaje da puno razumije, ali još uvijek teže govori, šaleći se: "Ja sam mašina!"

Par koji je zajedno već 14 godina otkriva recept za skladan brak.: - Najvažnije je poštivanje jedno drugoga, to je temelj svega. I naravno, mora postojati taj žar, ta ljubav koja nas veže. Mi smo posebni po tome što o svemu razmišljamo isto, kao da se poznajemo iz prošlog života jer toliko puno stvari razmišljamo isto. I o odgoju naše djece, što želimo raditi, gdje vidimo našu budućnost. I na kraju krajeva mi uvijek govorimo da se sve u životu događa s razlogom - detaljno objašnjava Ivan.

Na pitanje o ostanku u Splitu, Ivan je odgovorio: - Stvarno uživamo ovdje, sretni smo više nego što sam mogao zamisliti. Posebno cijenimo koliko su nam ljudi bliski i otvoreni... Nadam se još nekoliko godina prije svega na terenu - a Raquel dodala: - Jako sam sretna, prelijepo mi je ovdje, jedino mi jako nedostaju roditelji, to je normalno - kaže Mauri.

Mnoge zanimaju Ivanova iskustva s tretmana transplantacije kose: - To je bilo davno, ima već nekoliko godina, ne znam iz kojeg razloga je to tek sad izašlo. Jednostavno malo se pomladiti, vratiti malo te šiškice, jako sam zadovoljan rezultatom. To je samo da se malo vratim u mlade godine, da imam nešto počešljati - tvrdi ponajbolji igrač Hajduka.

Ivan je nedavno predstavio i svoj poslovni projekt s vinima, želeći pokazati "tko smo mi kao obitelj". Za nadolazeće blagdane, par ističe kako im je najvažnije zdravlje i vrijeme provedeno s obitelji. - Želimo poručiti svima da uživaju s obitelji u najljepšim danima u godini, da budu sretni i ispunjeni kao što smo mi. Neka im bude blagoslovljeno - poručili su za kraj Ivan i Raquel svojim novim sugrađanima.

