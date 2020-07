Rajko se oglasio o incidentu: 'To nikad nisam doživio'

Kako je Večernji list doznao, danas se u prostorijama hitnog prijema KBC-a Zagreb dogodio incident u kojem je sudjelovao šef hitnog prijema, prof. Ivan Gornik i Rajko Dujmić, poznati hrvatski glazbenik i skladatelj.

Prema riječima svjedoka, prof Gornik se unio u lice Dujmiću riječima "Ti si nula i nikome ništa!", nakon čega je došlo do fizičkog obračuna.

Oko svega se oglasio i sam Rajko Dujmić.

Kako piše 24 sata, Rajko Dujmić je imao zakazan termin kod svog liječnika Darka Marčinka, a do nesporazuma je došlo kada mu je liječnik Gornik navodno rekao da ne pripada na hitnu već na odjel psihijatrije.

"U tom trenutku, dok je on vikao na mene, sestre su se obratile mojoj ženi. Govorile su joj da zašto je još uvijek sa mnom. To nikad nisam doživio. Nakon toliko pjesama, neka on obavi toliko operacija. A to je 1800 pjesama, onda se može razgovarati sa mnom. I profesor sam, završio sam Akademiju, a on je mogao završiti ovu svoju školu medicinsku", kazao je Rajko za 24 sata.

Na naš upit ravnatelju KBC-a Zagreb, prof.dr.sc. Anti Ćorušiću da nam komentira događaj dobili smo odgovor kako ".....prema prikupljenim informacijama proizlazi da se danas 9. srpnja 2020. godine u Objedinjenom hitnom bolničkom prijamu dogodio incident, međutim na način da je pacijent nasrnuo na zdravstvenog radnika KBC-a Zagreb."

Većina doktora koje smo kontaktirali s obzirom da poznaju prof. Ivana Gornika kazali su nam da je on izvrstan liječnik ali kako ima problema sa svojim velikim egom te nisu htjeli komentirati incident.