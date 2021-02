Rahimovskom je Bandić dao gradski stan u najam, godinama ga nije plaćao

Kristijan Rahimovski gradski stan od 65,04 kvadrata u zagrebačkom Rudešu dobio je u najam 2011. godine kao zaslužni građanin grada Zagreba. Njegov zahtjev za najam gradskog stana podržao je Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport jer je “Kristijan Rahimovski vrstan mladi glazbenik, izvođač vokalist i instrumentalist koji se istaknuo svojim humanitarnim radom te je član Hrvatske glazbene unije od 2006. godine”, piše 24 sata.

Do tada je Rahimovski izdao samo jedan solo album, a drugi je izdao nakon osam godina. U svibnju 2016. godine Rahimovski je podnio zahtjev za obročnu otplatu za korištenje stana u Rudešu zbog duga od 43.381,35 kuna. Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada utvrdio je da bi “naplata duga u cijelosti predstavljala neprimjereno opterećenje za dužnika”, te su mu omogućili obročnu otplatu kojom bi se “znatno poboljšale dužnikove mogućnosti otplate duga od kojeg inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupan dug, doznaju 24 sata. Nakon mjesec dana gradonačelnik Milan Bandić dopustio je obročnu otplatu duga no zasad nije poznato je li dug otplaćen.

Podsjetimo, sin frontmena Parnog valjka Akija Rahimovskog će s Tonijem Cetinskim izvesti pjesmu 'Zapjevaj, sloboda je!'. No, uoči samog natjecanja u javnosti se otkrilo kako je Rahimovski mlađi na uvjetnoj kazni jer je prijetio bivšoj supruzi. Glazbenik je 30. listopada 2020. osuđen na osam mjeseci zatvora, no kazna je preinačena u uvjetnu u trajanju od dvije godine. Žalbu glazbenika na presudu drugostupanjski Županijski sud u Slavonskom Brodu je odbio i ova presuda postala je pravomoćna 30. listopada prošle godine. Unatoč tome Kristijan će nastupiti na natjecanju koje bi ga moglo odvesti i do Eurosonga. S HRT-a nisu htjeli komentirati Kristijanov čin, kao ni činjenicu da će nastupiti na Dori.

Prema pravilniku Dore koji je glavni ravnatelj Kazimir Bačić donio lani u listopadu Rahimovski nije prekršio niti jedno pravilo jer tamo niti ne stoji da natjecatelj Dore mora imati potvrdu o nekažnjavanju za razliku od HRT-ova kviza 'Potjera' gdje je potvrda nužna.

Mnoge je ovaj slučaj podsjetio i na onaj od prije 14 godina u koji je bio upleten Siniša Vuco. Njega je HRT tada diskvalificirao s Dore zbog optužbi za obiteljsko nasilje.

Kako pišu 24 sata, Rahimovskog prijavila bivša supruga od koje se rastao prije četiri godine, a kako piše u presudi pjevač ju je nazvao i izgovorio sljedeće: Pobit ću cijelu tvoju familiju, sad sjedam u auto i doći ću u Novalju, zaklat ću te, neće ti pomoći ni sva policija svijeta. Njegova bivša u tom trenutku je bila u Novalji i odmah je otišla sve prijaviti na policiju jer se preplašila. Na sudu je pjevač rekao kako je bio ljut na bivšu suprugu i možda ju je uvrijedio ali tvrdio je kako joj nije prijetio. - Molim vas, nemojte me zamarati s tim glupostima - rekao je Kristijan Rahimovski na upit 24 sata da komentira cijelu situaciju, a PR tim Tonija Cetinskog poručio je kako Tony nema nikakve veze s privatnim životom Rahimovskog.

