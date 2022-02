Putinova bivša supruga nakon razvoda nestala je iz javnosti, a ljubavnica mu je navodno u tajnosti rodila troje djece

S puno opreza i zbilja u jako rijetkim prilikama mediji u Rusiji izvještavali su o ljubavnom životu njihovog predsjednika Vladimira Putina. Na pitanja o privatnom životu nije volio davati odgovore, ali neke činjenice o njegovom braku i navodnim aferama su ipak došle do javnosti. Putin se 28. srpnja 1983. oženio svojom djevojkom Ljudmilom koja je u to vrijeme bila stjuardesa. Vladimir i Ljudmila upoznali su se zahvaljujući zajedničkom prijatelju koji ih je oboje jednom prilikom pozvao u kazalište na predstavu.

- Shvatio sam da se nikada neću oženiti ako se ne oženim u sljedeće dvije, tri godine. Iako sam, naravno, već sam se navikao na svoj život kao neženja, ali Ljudmila je to iz korijena promijenila - izjavio je u jednom razgovoru Putin. Par je u braku dobio dvije kćeri; Mariju i Katarinu, a prije pet godina u jednom intervju Putin je rekao kako su njegove kćeri odabrale živote koji su daleko od politike, biznisa i medija. -One rade prve korake u svojim karijerama i dobro napreduju. Nisu bile "djeca zvijezde", nikad nisu uživale u kamerama i reflektorima uperenim u njih. One samo žele živjeti vlastitim životima. Nikad nisu bile obrazovane bilo gdje izvan Rusije. Ponosan sam na njih, one nastavljaju studirati i one rade. Moje kćeri tečno govore tri europska jezika - kazao je tada Putin. Maria se rodila 1985. godine u Rusiji, a godinu dana kasnije Katarina je rođena u Njemačkoj gdje je obitelj tada živjela. Kćeri je čuvao daleko od javnosti, a supruga Ljudmila sudjelovala je u njegovim službenim putovanjima i o tome svjedoče brojne fotografije iz perioda dok u braku nisu imali problema.

Par se službeno rastao 2014. godine, a da više ne žive pod istim krovom i da više neće biti bračni par objavili su u zajedničkom intervju godinu dana ranije. - Bila je to zajednička odluka: jedva se viđamo, svatko od nas ima svoj život. - rekao je Putin u tom intervjuu u kojem je i Ljudmila istupila u javnost i dodala kako je bilo teško tako živjeti jer je njezin suprug bio potpuno posvećen poslu i kazala je kako je razvod bio civiliziran te da ostaju prijatelji. Nakon razvoda Ljudmila se više nikada nije pojavila u javnosti. Tada se opet počelo pisati o njegovoj navodnoj aferi s ruskom gimnastičarkom Alinom Kabajevom i priča je to koja je u medijima isplivala 2008. godine kada se nagađalo kako se Putin u tajnosti razveo i oženio ovom olimpijskom pobjednicom. Nakon što je umirovila svoju sportsku karijeru Alina je postala članica parlamenta u Putinovoj stranci Jedinstvena Rusija. Mnogi tvrde kako su se Putin i Alina vjenčali i kažu kako su oboje na Olimpijskim igrama u Sočiju 2014. godine nosili vjenčano prstenje te da je Alina 2015. godine rodila njihovu kćer, a četiri godine kasnije i sinove blizance.

VIDEO Pogledajte tko je nominiran za Večernjakovu ružu u kategoriji TV osoba godine