Putinova bivša supruga ljubi 21 godinu mlađeg biznismena, a tek nedavno je otkriveno kako izgledaju njegovi sinovi

Danas, 7. listopada rođendan je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Slavi svoj 73. rođendan, a on je svakako čovjek koji Rusiju vodi već gotovo četvrt stoljeća. Tako bi, uskoro, mogao postati i najdugovječniji čelnik kojeg je Rusija imala u posljednjih dvjestotinjak godina. Kada je riječ o njegovu privatnom ljubavnom životu, u nekoliko navrata smo pisali kako s javnosti nikada nije volio dijeliti previše informacija o privatnosti. S bivšom suprugom Ljudmilom (67) bio je u braku od 1983. godine do 2014. kada su službeno razvedeni, a javnosti su zajednički u lipnju 2013. godine priopćili kako su donijeli odluku i više neće biti supružnici, ali će ostati u dobrim odnosima. Nakon tog pojavljivanja pred kamerama 2013. godine nikada više Ljudmilu nismo imali priliku vidjeti, a ona je, kako su prenosili strani mediji 2022., sada u braku s 21 godinu mlađim ruskim biznismenom Arturom Očeretnijem.

S novim suprugom bivša gospođa Putin izgradila je vilu koja svojim izgledom podsjeća na palaču, a njezin novi dom nalazi se u blizini otmjenog francuskog ljetovališta Biarritza. Vrijednost nekretnine koju je izgradila s novim suprugom procjenjuje se na više od sedam milijuna eura. Između 2003. i 2008. Očeretni je bio generalni direktor agencije za događanja Art-Show Center, koja je organizirala događanja za velike klijente, uključujući neke s državnim vezama. Među njima su bili divovi u državnom vlasništvu poput Gazproma i Transnefta, a među klijentima agencije bila je i neprofitna organizacija – Centar za razvoj međuljudskih komunikacija, koju su 2000. godine osnovali ljudi bliski Putinu, piše occrp. Prema njihovim saznanjima Ljudmila je bila neslužbeno pokroviteljica ovog centra i tako je i upoznala svog drugog supruga koji je 2010. godine proglašen ravnateljem ovog centra.

FOTO Bolan oproštaj: Naša glumica slomljena odlaskom bivšeg supruga, fotografa Ivana Balića Cobre

U prosincu 2013. godine, samo šest mjeseci nakon što je Ljudmila javno objavila da se razvodi od predsjednika Putina, Očeretni je kupio vilu na jugu Francuske, a riječ je o zdanju od 450 četvornih metara. Vila ima četiri spavaće sobe, dnevni boravak, blagovaonicu s terasom te prostor za igranje biljara. Okućnica vile ima 5000 četvornih metara s vanjskim bazenom, a susjedi kažu kako su upoznati s činjenicom da u vili živi bivša Putinova supruga, ali samo rijetki od njih su je i vidjeli.

Osim toga, u kolovozu ove godine pisali smo i o Putinovoj djeci, odnosno nasljednicima. "Konačno, dječak!", navodno je rekao ruski predsjednik Vladimir Putin kada je njegova dugogodišnja ljubavnica Alina Kabajeva rodila njihovog prvog sina 2015. godine, a četiri godine kasnije, stigao je i drugi dječak. Ivanu (10) i Vladimir (6) do sada gotovo nikada nisu viđeni u javnosti. Njihov život do nedavno bio je strogo čuvana tajna. No, fotografije s kampova i sportskih natjecanja otkrile su njihova lica, a saznalo se i da obojica, poput majke, treniraju ritmičku gimnastiku. Kabajeva već godinama organizira festival pod nazivom “Alina”, na kojem su dječaci više puta viđeni, piše Blic. Prema dostupnim podacima, Ivan je rođen u Švicarskoj godinu dana nakon Putinova razvoda, dok je mlađi sin Vladimir, zvan Vova, rođen u Moskvi 2019. godine. Braća žive u luksuznoj vili u Valdaju, koju osiguravaju protuzračni sustavi, a o njima se brinu privatni učitelji, treneri i dadilje.

Halid je posljednju pjesmu posvetio supruzi dok je bio na liječenju. Svaki stih tjera suze na oči

Stariji sin Ivan snimljen je i u ljetnom kampu u Valdaju, dok je mlađi brat fotografiran na treningu. Iako se Putin nikada nije javno izjasnio o ovoj obitelji, nagađanja o njegovom privatnom životu i dalje privlače veliku pozornost svjetske javnosti. Podsjetimo, Vladimir Putin s bivšom suprugom Ljudmilom ima dvije kćeri - Mariju Voroncovu i Katerinu Tihonovu.