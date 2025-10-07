Halid je posljednju pjesmu posvetio supruzi dok je bio na liječenju. Svaki stih tjera suze na oči

Danas, 7. listopada došla je najtužnija vijest iz Sarajeva - preminuo je legendarni glazbenik Halid Bešlić u 72. godini života. Posljednjih mjesec dana mediji su u cijeloj regiji izvještavali o njegovu zdravstvenom stanju, a nakon kratke borbe s teškom bolešću, nažalost nije uspio dobiti ovu bitku. No ipak, Halid će zauvijek živjeti u srcima vjernih obožavatelja, njegove će se pjesme prenositi s generacije na generaciju, a poznat je po evergreen hitovima kao što su "Prvi poljubac", "Zagrli me", "Dvadesete", "Taman, taman", "Romanija" "Miljacka", i mnogim drugima. No ono što je javnost svakako iznenadilo bila je objava nove pjesme 11. rujna ove godine dok je bio na liječenju na onkološkom odjelu.

Upravo je tu pjesmu imena njegove supruge "Sejda", posvetio svojoj najvećoj potpori i osloncu u životu. Ova pjesme definitivno tjera suze na oči. "Imao sam životnu želju da napravim jednu pjesmu s Halidom Bešlićem. On je za mene, a i za cijeli Balkan, ikona, jedan veliki umjetnik i jedna ljudska gromada koja već više od pola stoljeća inspirira taj duh Bosne i Sarajeva u svom najljepšem svjetlu" rekao je srpski producent Aleksandar Milić, autor pjesme.

"'Još si mlada, još si lijepa kao prije, Sejdo.' Tada sam shvatio da se govorilo da je jedino što je stvarno i vrijedno vječnosti ljubav. Halid i ja smo odlučili upravo sada pustiti ovu poruku i pjesmu o ljubavi. Uživajte. Sejda je inače Halidov najveći oslonac i životna podrška, a pjesma posvećena njoj, koja tera suze na oči", dodao je.

Podsjetimo, Halid Bešlić sa suprugom Sejdom dobio je sina Dinu, a on je danas uspješan poslovni čovjek. Svoju bolju polovicu upoznao je prilikom jednog koncerta u lokalnoj kavani. Ona je tada radila u tvornici čokolade, a Halid joj je savjetovao da napusti posao. "Ne mislimo se rastati do smrti. Što čovjek više stari, sve se više voli. Sve i da hoćemo, nećemo se", izjavio je pjevač za svojevremeno za medije.

"Bilo je teških godina u našem odnosu, ali sve smo prebrodili. Kada smo bili mlađi, to je nekako i normalno", izjavio je Halid. Otkrio je kako je njegova supruga imala tumor na jajniku. "Nisam osjetio trenutak kada sam bio otac. Imam samo jedno dijete. Moja žena imala je problema s jajnicima i zbog toga nismo mogli imati još djece", ispričao je omiljeni pjevač. Više o njegovoj životnoj priči i teškom odrastanju doznajte OVDJE.