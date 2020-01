Pukla romansa s Vekić? Bruno Petković jednom izjavom ponovno iznenadio mnoge

Hrvatski nogometni reprezentativac Bruno Petković jednako je zanimljiv nogometnim klubovima kao i djevojkama. Zgodni Zagrepčanin prošle se godine okitio titulom najboljeg nogometaša Hrvatske nogometne lige, ali je zaslužio i još jedan laskav naslov. Naime, prizvan je najpoželjnijim neženjom.

Dakako, ne treba posebno isticati da je markantnom 25-godišnjaku trenutačno karijera u prvom planu, ali mu ne smeta ni pažnja nježnijeg spola. A, iako su mediji nedavno pisali kako je prijateljstvo njega i 23-godišnje tenisačice Donne Vekić ipak nešto više, nogometaš opovrgava te glasine govoreći kako nije u vezi.

-Slobodan sam, najvažniji mi je nogomet, djevojke mi nisu na prvom mjestu-izjavio je za Exkluziv i time sigurno razočarao brojne obožavateljice.

Podsjetimo, dinamovac je do nedavno bio u vezi s manekenkom Teom Slavicom, no ljubav je pukla. Trenutačno su, tvrdi Petković, samo prijatelji, ali dodaje i kako su ostali u korektnom odnosu te da bi joj uvijek pomogao, ukoliko bi joj to bilo potrebno.