Pukla ljubav? Ecija uzrujana zbog pitanja o prekidu, a Pokrivač se smije

Sredinom kolovoza hrvatska scena dobila je još jedan ljubavni par – voditeljica Ecija Ivušić ponosno je obznanila na društvenim mrežama da ljubi bivšeg reprezentativca Nikolu Pokrivača.

Međutim, pratitelji na Instagramu u posljednje vrijeme svjedoče odsustvu zajedničkih slika, a „točka na i“ bila je proslava Ecijinog 33. rođendana 5. listopada gdje među uzvanicima nije bilo Nikole. Tada su društvenim mrežama počele kružiti slike na kojima su označeni mnogi bliski prijatelji, od Nives Celzijus, Dalibora Petka do Snježane Mehun, ali ni na jednoj nije bilo njezine bolje polovice Nikole Pokrivača.

Sve to uzrokovalo je sumnju da je ljubavni par prekinuo, a kada smo zatražili komentar voditeljice na to što smo zamijetili, prekinula nas je uznemireno prije postavljanja samog pitanja govoreći: „Ne, ne, ne i ne. Zašto vi to ljudi pišete? Koga to zanima?“ S druge strane, kada smo zatražili komentar Nikole Pokrivača, on se počeo smijati i zatim rekao: „Nemam komentara.“

Već neko vrijeme na Ecijinom Instagramu možemo vidjeti kriptične izjave na Storyjima poput: „Prestani se slamati u komadiće kako bi te drugi mogli probaviti. Ostani čitava, neka se udave“, a poneki pratitelji na zajedničkim slikama unazad tjedan dana postavljaju pitanja o možebitnom prekidu veze.

Podsjetimo, sredinom kolovoza Ecija je objavila fotografiju iz Vele Luke, na kojoj u plićaku izmjenjuje nježnosti sa svojim novim dečkom.

– Ne želim zvučati dramatično il' tako nešto... Al već sam mislila da se nikad nećeš pojaviti. Volim te moj N – napisala je tada te otkrila da želi podijeliti sa svima koliko je sretna. Nakon objave, večer su proveli na koncertu Saše Matića u Splitu, a Ecija je sve zabilježila video zapisima na Instagramu. U jednom trenutku, Matić je zapjevao "Cesaricu" Olivera Dragojevića, a dok su svi pjevali "Cilega života, ja sam tija samo nju..." njih su se dvoje mazili i ljubili.

Foto: Instagram

Nakon gostovanja u InMagazinu u kolovozu ove godine, u kojem je izjavila da se ne bi mogla zaljubiti u bauštelca, Ecija se našla na meti brojnih medija zbog nespretne izjave.

- Svi smo mi ljudi i svi nekad kažemo nešto nepromišljeno, pogotovo u javnim istupima i kad smo nepripremljeni na pitanje, a moj najveći problem općenito u životu, a kamoli u javnim situacijama je što sam previše iskrena - napisala je voditeljica na svom Instagram profilu.

- Određene skupine su se osjetile prozvanim čisto zato sto su mi bile nametnute u pitanju kao "ili ili" odgovor- a to su "bauštelci" i "prodavači lubenica". Želim naglasiti da zaista nisam nikoga htjela uvrijediti ili omalovažiti na temelju zanimanja ili struke, nego sam jednostavno iskreno objasnila da mislim da ne bih možda bila dovoljno kompatibilna s nekim ljudima do te mjere da se zaljubim, kao uostalom, ni oni sa mnom - objasnila je Ecija.

- Mišljenja sam da se ljudi zaljubljuju u dušu i zauvijek ću ostati pri tome. Također neću sada zauzeti neki populistički pristup tipa - u mojoj obitelji ima bauštelaca, jer nema. Otac mi je umirovljeni sveučilišni profesor, a majka je politolog i bivši državni dužnosnik, a ti isti roditelji su me učili da su svi ljudi apsolutno i jednako vrijedni. - Druga stvar koju želim naglasiti, osim svoje isprike, ako sam ikoga nehotice uvrijedila je, da je jako teško djelovati pod povećalom javnosti i da bi se većina ljudi neovisno o zanimanju, već karakteru, slomila u puno situacija koje mi javne osobe svakodnevno prolazimo, ali isto tako želim naglasiti da ću svoju vezu i život nastaviti živjeti sretno kao i do sada, a svoje dosadašnje uspjehe u karijeri i ljudske kvalitete neću umanjivati da bi se netko drugi osjećao bolje sam sa sobom - zaključila je voditeljica i potpisala se kao 'Ecija Ivušić, koja je postojala, djelovala i radila u ovom društvu i prije "veze s nogometašem", koja je u vezi s osobom, koju cijeni i poštuje prvenstveno kao čovjeka'.