Publika više pamti uloge zlikovaca i zato sam ja - mafijaš

Iako ga većina pamti po sjajnim ulogama psihopata Raya Sinclara u kultnom filmu “Nešto divlje” Jonathana Demmea i gangstera Henryja Hila u Scorseseovim “Dobrim momcima”, upravo su uloge policajaca obilježile karijeru 63-godišnjeg glumca Raya Liotte.

Momke u plavom, naime, glumac prodornih plavih očiju, glumio je čak pet puta, a posljednja takva uloga ona je poručnika Matta Wozniaka, korumpiranog detektiva na čelu kriminalističkog odjela i glavne mete FBI-eve antikorupcijske istrage, u NBC-jevu serijalu “Nijanse plave”. Partnerica mu je glumica i pjevačica Jennifer Lopez u ulozi detektivke i samohrane majke Harlee Santos, koju Wozniak doživljava kao kćer, no ona se u napetim finalnim epizodama okreće protiv njega te ga u zamjenu za vlastiti imunitet cinka FBI-u.

Bilo je napeto i zabavno

– Nedostajat će mi gluma u toj seriji, bilo je lijepo, napeto i zabavno, a otvoren sam za nove uloge. Jennifer mi je u početku bila misterija i intrigiralo me kako će odglumiti ulogu i krhke i snažne samohrane majke te plemenite i korumpirane policajke, no odlično se snašla i zadivila me.

Uživao sam, dobro smo se zabavljali, a ponekad sam se osjećao kao dvostruki otac uz Jennifer, koju u serijalu moj lik doživljava kao vlastitu kćer, i moju 19-godišnju kćer Karsen, koja je u zadnjoj sezoni zbilja glumila ono što jest – moje dijete – rekao je glumac na tiskovnoj konferenciji u povodu finalne sezone, koja je snimana u New Yorku.

Zbog toga se Liotta preko ljeta preselio iz Los Angelesa u New York, a zadnju sezonu zajedno je s kćeri uživao u Velikoj Jabuci.

– Kada mi je kći rekla da neće na fakultet, nego da bi se bavila glumom, rekao sam da ću je podržati u svemu, ali da mora ispuniti samo jedan uvjet: da redovito ide na satove glume mom učitelju. Znam da mladi misle da mogu i znaju sve, tako sam i ja bez cilja i ambicija upisao Sveučilište u Miamiju, studirao umjetnost, a mislio na glumu. Imao sam sreću što sam nakon diplome dobio uloge u mjuziklima poput Cabareta i Oklahome, te zatim i pravu ulogu u Dammeovu filmu – rekao je Liotta, koji je upravo završio snimanje još neimenovanog filma redatelja Noaha Baumbacha.

San film s Woodyjem Allenom

U njemu glumi odvjetnika specijaliziranog za razvode kojem na konzultacije dolazi Adam Driver, čiji bračni brodolom sa Scarlett Johansson završava žestokom sudskom borbom. No glumac koji je odbio otići na audiciju za Batmana, jer mu se “nije snimao film o superjunacima”, u karijeri žali što nije više nije surađivao sa Scorseseom:

– Zanimljivo je da sam više igrao pozitivce nego negativce, čak sam imao jako dobru ulogu Franka Sinatre u “The Rat Packu”, ali gledatelji nekako uvijek pamte “loše dečke” i mene kao mafijaša – otkrio je Liotta, kojem je san raditi s Woodyjem Allenom.