Prvo je šokirala gubitkom kilograma, pa sad ponovno iznenadila izgledom i dobila kritike: 'Nova Kardashianka?'

Glumica Rebel Wilson (45) iznenadila je pratitelje na Instagramu novim fotografijama. Naime, Rebel na fotkama, prema mišljenju mnogih, izgleda znatno drugačije nego ranije. Dio obožavatelja komentirao je da su morali dvaput pogledati fotografiju kako bi je prepoznali. Na prvoj objavi Wilson pozira za klavirom, s valovitom dugom plavom kosom i izraženim make-upom, što nije uobičajen stil kojim se glumica predstavlja u javnosti. Na drugoj fotografiji pozirala je opušteno, odjevena u crno, dok uživa na suncu. Reakcije pratitelja bile su podijeljene. Mnogi su joj udijelili komplimente, tvrdeći da izgleda "bolje nego ikad" i "deset godina mlađe". No, našlo se i kritičkih komentara. "Postoji granica između brige o sebi i umjetnog izgleda. Zašto se isticati kad si možeš priuštiti izgledati kao svi ostali?", napisao je jedan korisnik. Osim toga, neki su je usporedili s poznatim reality zvijezdama. "Nova Kardashianka?", "Ne treba ti ovo, budi svoja", "Što se događa s tobom, tko si ti?", glasili su još neki komentari ispod objave.

Promjena izgleda glumice posljedica je i njezina gubitka kilograma u posljednjih nekoliko godina. Wilson je otvoreno govorila o tome kako je promijenila životne navike, uvela redovitu tjelovježbu i prilagodila prehranu, a sve s ciljem poboljšanja zdravlja i plodnosti.

Ipak, u javnosti se često spominjalo i ime lijeka Ozempic, koji se koristi za regulaciju dijabetesa tipa 2, ali je posljednjih godina postao popularan i kao sredstvo za mršavljenje. Wilson je potvrdila da ga je u jednom trenutku kratko koristila, no naglasila je da to nije bio glavni razlog njezina mršavljenja. Kako je objasnila, Ozempic joj je pomogao tek u fazi održavanja postignute težine, dok su ključnu ulogu ipak imale promjene u prehrani i načinu života.

Dodajmo da je glumica nedavno s velikim entuzijazmom prihvatila svoju prvu veliku ulogu u akcijskom filmu, uživajući u svakom trenutku snimanja opasnih scena. No, njezino se uzbuđenje pretvorilo u noćnu moru posljednjeg dana snimanja filma "Bride Hard". U razgovoru za magazin PEOPLE, Wilson je detaljno opisala nesreću koja se dogodila u tri sata ujutro, kada je umor već svladao cijelu ekipu. Tijekom koreografirane scene borbe, dogodila se pogreška koja nije bila predviđena scenarijem. Rekvizitni pištolj, umjesto da promaši metu, svom ju je silinom udario ravno u lice. "To se nije smjelo dogoditi. Nos mi je bio potpuno razrezan", prisjetila se Rebel šokantnih trenutaka. Scena koja je trebala biti odglumljena pretvorila se u stvarnu dramu, a snimanje je odmah prekinuto.

Na setu je nastala panika. Glumica je otkrila kako je nakon udarca nastala lokva krvi, što je čest slučaj kod ozljeda lica, te da je počela paničariti. Hitna pomoć brzo je stigla i prevezla je u najbližu bolnicu. Tamo su uslijedili sati neizvjesnosti i straha. Nesreća se dogodila u tri sata ujutro, a tek u 6:30 pozvan je dežurni plastični kirurg. "Postojalo je nekoliko sati tijekom kojih sam samo razmišljala: 'Hoće li moje lice ikada više biti u redu?'", priznala je Wilson, opisujući strah da bi joj karijera mogla biti ugrožena zbog trajnog ožiljka ili čak unakaženosti. Pomisao da bi joj lice, kao najvažniji alat u glumačkom poslu, moglo biti trajno oštećeno, bila je zastrašujuća. Kako je sama rekla, bio je to jedan od onih "čudnih, nesretnih slučajeva" koji podsjećaju na krhkost i opasnosti filmskog posla.

Srećom, drama je imala sretan završetak. U bolnicu je stigao, kako ga je Wilson opisala, "stvarno dobar plastični kirurg" iz grada Savannah u Georgiji, koji je preuzeo slučaj. Pažljivo joj je sašio cijeli nos, a glumica je kasnije podijelila i fotografije ozljede na društvenim mrežama, pokazujući šavove. No, time njezina borba za povratak u prijašnje stanje nije završila. Kako bi osigurala da joj na sredini lica ne ostane vidljiv ožiljak, podvrgnula se i laserskim tretmanima. "Morala sam ići na laser kako bih bila sigurna da neće biti ožiljka, jer je rez bio doslovno nasred lica", objasnila je. Unatoč proživljenoj traumi, Wilson je u svemu uspjela pronaći i dozu svog prepoznatljivog humora.

Nakon što je sve prošlo, glumica se našalila kako je ovom nezgodom zaradila svoje mjesto u ekskluzivnom klubu. "Pomislila sam, barem sada imam nešto zajedničko s Tomom Cruiseom i Danielom Craigom, koji su se također ozljeđivali na snimanjima akcijskih filmova", izjavila je kroz smijeh. "To je dobar klub za biti u njemu." Ova joj je nezgoda, kako kaže, donijela svojevrsni "ulični kredibilitet" akcijske zvijezde. Na kraju je iskoristila priliku i poslala važnu poruku o sigurnosti na filmskim setovima, naglasivši kako se mora biti "stvarno oprezan, čak i kada je tri sata ujutro i svi su umorni".

U filmu "Bride Hard", koji američka kina stiže ovog vikenda, Rebel Wilson glumi Sam, vrhunsku tajnu agenticu koja dobiva neobičan zadatak: mora se uklopiti kao djeveruša na vjenčanju svoje najbolje prijateljice iz djetinjstva. Njezina misija postaje daleko kompliciranija kada grupa plaćenika upadne na raskošno vjenčanje i uzme sve goste za taoce. Sam se odjednom nalazi u borbi života, pokušavajući spasiti prijatelje i uzvanike, a da pritom ne otkrije svoj pravi identitet i ne uništi vjenčanje. Režiju potpisuje Simon West, poznat po kultnim akcijskim hitovima kao što su "Con Air", "Lara Croft: Tomb Raider" i "Plaćenici 2", što publici jamči film prepun adrenalina. Film "Bride Hard" okupio je i impresivnu glumačku ekipu. Uz Wilson, u filmu glumi i njezina kolegica iz franšize "Na putu do zvijezda" (Pitch Perfect), Anna Camp, a pridružuju im se i dobitnica Oscara Da'Vine Joy Randolph, Anna Chlumsky, Stephen Dorff i Justin Hartley.