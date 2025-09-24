FOTO Naša glumica doživjela je teški infarkt, a hitna nije željela doći. Bivši suprug spasio joj je život

Na svečanoj premijeri nove HRT-ove serije "Blaž među ženama" pojavila se i glumica Slavica Knežević, a koja će i ondje utjeloviti značajnu ulogu. Za ovakvu svečanost odabrala je potpuno crnu kombinaciju, tuniku, hlače, kaput u istoj nijansi, a cijeli outfit podignula je sa srebrnim salonkama i bisernom ogrlicom.

Inače, ako se prisjetimo, gledatelji nekadašnje RTL-ove serije "Bibin svijet" dobro se sjećaju male trgovine u kojoj su radile blagajnice Biserka Biba Fruk i Đurđa Hrković, njihovi suradnici Milivoj Babić, Vlado Krunčić i njihov šef Janko Piškorić. Koliko god se zaposlenici trudili da sve bude idealno, uvijek bi nešto krenulo po zlu. Osim glavne uloge koju je utjelovila glumica Ana Begić Tahiri, posebno se istaknula i Đurđa, a koju je igrala upravo Slavica Knežević. Naime, ova 70-godišnjakinja već je u srednjoj školi znala da će biti glumica, iako je jedno vrijeme razmišljala i o upisu na studij elektrotehnike. No ipak se predomislila i danas je sretna svojim izborom profesije. Danas također glumi, režira, ali i radi na Akademiji s mladim glumcima.

Ova zagrebačka glumica je 2022. godine prošla ozbiljne zdravstvene poteškoće dok je s bivšim suprugom Markom Torjancem pripremala predstavu "Ljubavna pisma" američkog dramatičara A. R. Gurneya. Naime, u studenom prije tri godine doživjela je infarkt, a tom je prilikom ispričala tko joj je prvi priskočio u pomoć. Rekla je kako je desetak dana prije već počela osjećati tegobe, a bol u prsima koju je osjetila tog 14. studenog bila je prodornija nego ikada ranije i znala je kako nešto nije u redu.

– U toj panici nisam se mogla sjetiti broja hitne. Sin radi i nekad se zbog posla ne može javiti, pa sam nazvala Marka i rekla mu da mislim da imam infarkt. Mozak mi je radio savršeno, no tijelo je odlazilo. Jeziv strah. Panika. Uz ramena, utrnula mi je i vilica, a u prsima kao da mi netko nožem nešto izvlači. Marko je nazvao hitnu i dao im sve podatke, no oni su mu rekli kako ih moram sama nazvati jer nije pokraj mene. Koja ludost! Pa već sam mogla biti bez svijesti ili mrtva – ispričala je glumica u razgovoru za Gloriju.

Njezin bivši suprug Marko brzo je taksijem stigao do nje, a kada su došli do bolnice, Slavicu su smjestili na intenzivni koronarni odjel – Tijekom noći imala sam još desetak lakših infarkta. Ali bila sam mirna jer sam u bolnici. Žila je bila 95 posto začepljena, došla sam u zadnji tren – ispričala je glumica. Iako se od bivšeg supruga Marka rastala 2000. godine, ostali su u dobrim odnosima i surađuju, a u jednom je intervjuu rekla što je dovelo do razvoda.

– Sve što sam voljela kod njega, što me privuklo, to on i dalje ima u sebi. Nestala je ljubav. A zašto to smatram porazom? Zato što sam se kasno udala, s 36 godina i tada sam i rodila. U to je doba to je bilo jako kasno jer ja nisam bila netko tko bi se udavao, nije me to ''furalo'' u životu. I sad odjednom, udajem se i gle – nije ispalo za cijeli život. Sada mi je pouzdan prijatelj, doživljavam ga kao rod. Tako ljudi trebaju postupiti kada se raziđu i imaju djecu – kazala je Slavica.

Osim toga, javnost pamti i da je njezin sin Jan, kojeg je dobila u braku s bivšim suprugom Markom, doživio tešku prometnu nesreću u Zagrebu. Nakon toga, Jan Torjanac deset je dana bio u komi zbog teških ozljeda glave, a nakon dugotrajne rehabilitacije u Krapinskim Toplicama uspješno se oporavio te ponovno naučio hodati i govoriti. Godine 2016. diplomirao je na Pravnom fakultetu s izvrsnim prosjekom te kao najbolji u grupi.