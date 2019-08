Prvi doznajemo! Što bauštelci i trgovci misle o Eciji, ali i koje je struke Nikola Pokrivač

Samo jednom, kako kaže, nespretnom izjavom, Ecija Ivušić privukla je ovih dana golemu pozornost. Nedugo nakon što je obznanila da uživa u vezi s bivšim nogometašem Nikolom Pokrivačem, uslijedilo je novo iznenađenje. Gostujući u IN magazinu na Novoj TV, bivša radijska i televizijska voditeljica pričala je o ljubavi s Pokrivačem i izjavila da se ne bi mogla zamisliti u vezi s bauštelcem ili pak prodavačem lubenica.I to nakon što je istaknula da s Nikolom nije zbog njegova zanimanja.

Što o tome misle građevinski radnici i prodavači odlučili smo provjeriti iz prve ruke nakon što je Ecijina izjava postala glavna tema na društvenim mrežama. Obišli smo tri zagrebačka gradilišta i jednu tržnicu, a nakon svega bacili smo se i u potragu za strukom njezina odabranika. Informacija koju smo dobili mogla bi iznenaditi i samu Eciju, no krenimo redom.

Neprimjeren istup

Prva postaja bio nam je Most slobode, no ondje nisu bili raspoloženi za razgovor o tome. Nastavili smo dalje do gradilišta preko puta zagrebačkih fontana. Tamo nas je dočekao dobro raspoložen gospodin Danijel koji na gradilištu radi više od dva desetljeća. Izjava influencerice nije ga iznenadila. – Ljudi biraju svoj rang ljudi, bilo po obrazovanju, načinu života ili statusu u društvu, tako da mislim da je sve iskreno i realno rekla. Nije me uvrijedila njezina izjava. Čovjeka ne čini ni diploma ni novac, već njegova djela i ponašanje – istaknuo je 39-godišnji građevinar. Njezinu izjavu ipak smatra donekle neprimjerenom.

– Njezin istup možda i nije bio primjeren za javnost, ali ona je iznijela svoj stav i mišljenje. S jedne strane to razumijem, no s obzirom na to da je javna osoba, nije trebala na takav način izići s time. A nakon svega još se išla i pravdati, to joj nije trebalo – dodaje. – Žena živi svoj život, a znate kako se kaže, da se “na kraju karte zbrajaju”. Možda će joj biti 10 puta gore s nogometašem, a možda će za 10 godina doista i završiti s bauštelcem. Tko to može znati – zaključuje Danijel. Sličnog je mišljenja i njegov kolega Petar. – Što reći, svatko živi u svom svijetu. Ona u svom, mi u svom. Nek’ ona proba bauštelca pa će vidjeti ima li nešto zajedničko s njim ili ne. To je njezino mišljenje, svatko ima njezino mišljenje u današnjem svijetu pa tako i ona. I to treba poštivati – govori 36-godišnji radnik koji također napominje kako ga izjava nije povrijedila. – Ma nisam uvrijeđen, pa što bih bio. Samo nek’ ona nastavi tamo gdje je stala – kaže. Samo nekoliko kilometara dalje, na zagrebačkoj Kajzerici, prevladava sasvim drukčije mišljenje.

– Takvim istupom omalovažava građevinarce. To baš i nije humano jer mi u Hrvatskoj nemamo bauštelaca. To je deficitarno zanimanje. Treba im dati podršku da ostanu i da rade. Mladi ljudi se time ne žele ni baviti, a onda se još pljuje po radnicima. Činjenica je da te djelatnosti nema. Takvoj struci treba dati potporu. Ako netko traži samo nogometaša, onda je u pitanju samo novac. S Ecijom nemamo zajedničkih točaka ako ona tako misli, ali mi svi imamo supruge i obitelji koje su jako zadovoljne – ističu radnici s Kajzerice.

Samo neka je sretna

Osim bauštelaca, Eciji za oko ne bi zapeo ni prodavač, stoga smo odlučili provjeriti i što prodavači kažu o tome. – To je za mene glupost. Normalno da neće biti s bauštelcem ni s nama prodavačima, uopće me to ne čudi, samo neka je ona sretna – govori trgovac s utrinske tržnice i sa smiješkom dobacuje: – Nije me ni upoznala, da jest, možda bih bio njezin odabir. Nikad se ne zna. A ne zna se ni bi li Nikola toliko opčinio Eciju da život nije posvetio nogometu. Jer da nije nogometaš, vrlo vjerojatno bio bi upravo trgovac. Nikola je nedavno upisao Nogometnu akademiju, a prije toga je, kako doznajemo od izvora bliskih nogometašu, završio srednju strukovnu školu u Čakovcu. Riječ je o Ekonomskoj i trgovačkoj školi u kojoj je pohađao trogodišnji smjer za – prodavača. Informacija je to koja se ne može pronaći na internetu niti doznati od njegovih suigrača jer Pokrivač o tome gotovo i ne govori pa ne bi bilo čudno, komentiraju neki, da to ne zna ni njegova odabranica jer bi inače bila opreznija pri davanju takvih izjava.