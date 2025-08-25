Prva pjevačica Magazina preselila se u Ameriku na vrhuncu slave, ovako sada izgleda

Grupa Magazin kroz godine je mijenjala pjevačice, no mnogi i danas smatraju da je Ljiljana Nikolovska ostavila najdublji trag. Upravo je njezin glas obilježio najveće hitove i proslavio bend diljem bivše Jugoslavije. Na vrhuncu popularnosti, 1990. godine, preselila se u SAD, a od 1995. živi u San Pedru u Kaliforniji sa suprugom Peteom Mazichem i sinom Tonyjem, daleko od svjetla reflektora. Iako se povukla s glazbene scene, ostala je aktivna na društvenim mrežama, gdje povremeno dijeli svoja razmišljanja. U jednoj objavi iz 2019. godine prisjetila se napornog tempa života u Magazinu:

– I ja sam bila muzičar, proputovala cijeli svijet, išla na polnoćke, vjenčanja i pričesti, išla na balet, kod doktora, zubara, na ljetovanja i zimovanja kad god su mi naredili, iza te iste željezne zavjese. Puno sam propatila – napisala je, otkrivajući i onu manje glamuroznu stranu estrade. U razgovoru za Portal Novosti prisjetila se posebne povezanosti s publikom: – Magazin je bila i neka mama u publici kojoj nije smetala cura na pozornici u konfekcijskom odijelu, dijete koje je voljelo naše plesne parodije, svekrva koja nije skrivala da ide na koncert, kapetan trajekta ili vozač autobusa kojega je putnik zamolio da pojača radio – i nitko se nije bunio. Mladost i entuzijazam skoro uvijek nađu plodno tlo, čak i kada ono što radiš ispadne nespretno ili patetično. Kada se sjetim nekih tekstova, zgrozim se, ali bilo je i bezvremenskih pjesama, pa mi nije žao – iskreno je rekla.

Nikolovska nikada nije požalila što je napustila bend. – Ne, nije to više bilo za mene, niti je to bila ekipa za mene, niti uvjeti. Nije mi žao. Lijepo je čuti da je nešto ostalo od toga – izjavila je. Iako današnji Magazin ne prati, priznaje da rado sluša TBF. – Ante Miletić mi je nekad znao poslati album, čak mi je i Tonči jedan poslao kad je bila Danijela, pa mala Jele. Bilo je tu lijepih stvari, ali ja više nisam u tom fazonu – kazala je. Na ideju o zajedničkoj turneji svih bivših pjevačica Magazina gleda bez posebnog interesa, a posljednji put u Hrvatsku planirala je doći prije pet godina. – Svi troje smo trebali doći to ljeto, ali s koronom ne znam hoćemo li. Svekar i njegovi su iz Kukljice na Ugljanu, pa oni odu svake godine – ispričala je tada Ljiljana.