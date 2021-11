Proslavile su ju uloge u romantičnim komedijama, a čak je pet puta bila proglašena najljepšom na svijetu

Jedna od najpoželjnijih holivudskih zvijezda, Julia Roberts nedavno je proslavila 54. rođendan, a osim bogate karijere u kojoj je osvojila brojne nagrade, pažnju je uvijek privlačio njezin privatni život.

Julia je rođena i odrasla u malom američkom gradiću Smyrna u predgrađu Atlante uz starijeg brata Erica Robertsa koji je također glumac, ali s njim godinama nije razgovarala i sestru Lisu Roberts, a njezini roditelji također su se upoznali zahvaljujući glumi- zajedno su vodili glumačku školu za djecu sve do razvoda 1972. godine.

O obitelji nikada nije pretjerano voljela pričati, a prvi film u kojem se pojavila bio je 'Satisfaction' 1988. godine u kojem je glumila uz Liama Neesona i Justine Bateman, a već godinu danas kasnije dobila je nominaciju za Oscara i prvi Zlatni globus za ulogu u filmu 'Čelične magnolije'.

Svjetsku slavu donio joj je filmski hit 'Zgodna žena' u kojem je glumila uz Richarda Geera, a osigurao joj je mjesto među najbolje plaćenim glumicama u Hollywoodu. Iako je kraljica romantičnih komedija poput 'Ja u ljubav vjerujem', 'Moj dečko se ženi' i 'Odbjegla nevjesta', njezine uloge u dramama i trilerima također su oduševile publiku i kritiku diljem svijeta, a čak je pet puta bila proglašena najljepšom ženom svijeta časopisa People.

Veliko zanimanje uvijek je privlačio i njezin ljubavni život, a ljubila je brojne kolege među kojima su Liam Neeson, Jason Patric, Matthew Perry i Kiefer Sutherland s kojim je bila i zaručena, no samo tri dana prije vjenčanja su prekinuli.

Pred oltar je ipak stala dvije godine kasnije s pjevačem Lyleom Lovettom, no taj brak je potrajao samo svije godine. Nakon razvoda bila je u vezi s glumcem Benjaminom Brattom, a u to vrijeme je na setu filma 'The Mexicana' upoznala svog sadašnjeg supruga, snimatelja Daniela Modera koji se zbog Julie rastao od supruge Vere Steimberg.

Vjenčali su se 2002. godine, a zajedno imaju blizance Hazel i Phinnaeusa (16) i Henryja (14). Nedavno su proslavili 19. godišnjicu braka kada su na društvenim mrežama objavili zajedničke fotografije unatoč glasinama o razvodu koje su počele kružiti u posljednjih nekoliko godina, a o svemu su razgovarali sa svojom djecom jer nisu željeli nisu željeli da steknu krivi dojam te su ih pripremili da će se slične glasine zasigurno ponavljati.