Žanamari Perčić ponovno podiže temperaturu: Pozirala u bodiju, a pratitelji su samo gledali u odraz u zrcalu

Pjevačica Žanamari Perčić na društvenim je meržama ponovno odlučila zagolicati maštu pratitelja.

Žanamari je pozirala samo u sivom bodiju , dok se u odrazu u ogledalu vidjela i njena stražnjica. Pratitelji su se odmah bacili na posao te su joj pisali gomile komentara.

"Jako si seksi", "Srušit ćeš Instagram", "Predivna žena", "Krasna si", "Woow, mačko", "Goriš", samo su neki od njih, dok su drugi pisali kako su sretni što ima odraz u zrcalu. Slika je isto tako ubrzo skupila i više od sedam tisuća lajkova.

Perčić već godinama oduševljava pratitelje na društvenim mrežama svojim atraktivnim fotkama, a sada je otkrila tajnu svog dobrog izgleda.

"Kada mi netko postavi ovo pitanje. doista ne znam točan odgovor. Izgledam kako izgledam, nemam neki čarobni štapić. Pazim na sebe onoliko koliko mi to vrijeme dozvoljava, ne jedem dvije pizze za večeru, ne pijem, ne pušim… Al’ ne jedem ni najzdraviju hranu na svijetu. Ne funkcioniram bez kofeina, čokolade i glasne glazbe! Glazba me izvuče u trenucima kada mi padne energija. Baš sam jučer odradila vrhunski trening u teretani i to zahvaljujući glazbi koju sam raspalila na slušalicama. Preporuka, upalite si Disturbed ili Panteru za početak. Najbolji eliksir energije, a samim time i mladosti", kazala je pjevačica jednom prilikom.

