Cigla iz 'Braka na prvu': Moja idealna žena treba što manje filozofirati i mora imati velike grudi

Svojim izjavama i ponašanjem u showu "Brak na prvu" Tomislav Ciglenečki nadimka Cigla šokirao je gledatelje, ali i svoju suprugu u showu Kristinu Belčić. Ovaj par je nakon niza nesuglasica odlučio prekinuti svoj brak i napustili su show, a Cigla smatra kako njegovo ponašanje u showu nije bilo problematično.

- Možda vama izgleda oštro. Primjerice, scena kad ja njoj „gunđam“ zašto mi nije skuhala kavu, možda i Kristini tako izgleda jer me ne poznaje. Ja to ne mislim tako nego to 'ispalim' jer sam takav i očekujem neku simpatičnu reakciju na to, ali eto... Možda sam samo neshvaćen, ali ja sam lik od zezancije, druženja kako s prijateljima, tako bih i sa suprugom i svima ostalima - rekao je Cigla u razgovoru za 24 sata. U showu nije baš birao riječi za svoju suprugu, kojom je na vjenčanju bio oduševljen, ali tijekom njihovog suživota nakon vjenčanja Kristinu je nazvao nasukanim kitom.

- To se nije odnosilo na izgled i ne bih nikad razgovarao u tom smjeru vezano za cure, nego za njezinu neaktivnost i pomalo lijenost. Malo sam hiperaktivan, a ona je baš kontra - objasnio je Cigla svoj odabir riječi. Već je ranije istaknuo kako njegova idealna žena mora imati velike grudi i to je ponovio i u ovom razgovoru. - Ostao sam kod onog da bi moja idealna žena trebala imati 'velike cice', volim to. Treba biti jednostavna, što manje filozofirati i opterećivati se, a što više se opustiti, uživati u životu, s puno smijeha i zafrkancije. Onda ćemo se super slagati - istaknuo je Cigla.

