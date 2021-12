Proslavila ga je uloga vragolastog Dennisa, evo kako izgleda danas i što radi

Justin Cooper bio je velik glumačka zvijezda kada je bio dijete. U svijet glume ušao je sa samo pet godina, a prvo je glumio u reklamama.

Glumac se poptom pojavio u popularnoj seriji 'Puna kuća', a onda je 1997. godine publiku očarao ulogom dječaka Maxa u filmu 'Lažljivac' s Jimom Carryjem koji je postao pravi hit te zaradio oko 125 milijuna dolara.

Publika ga ipak najbolje pamti po ulozi u komediji 'Vragolasti Dennis 2' koja i dalje nasmijava i nešto mlađe generacije, a radnja filma svima je dobro poznata. Radi se o dječaku koji svakodnevno svojim dogodovštinama nanosi štetu gospodinu Wilsonu koji potom bude bijesan.

Foto: Twitter

Također je glumio u popularnim serijama 'Hitna služba', 'General Hospital', 'Pravda za sve', 'All about us' i mnoge druge, a nekoliko je puta bio nominiran i za filmske nagrade.

Justin je nedavno proslavio 33. rođendan i više se ne bavi glumom, a svoj život drži podalje od očiju javnosti. Trenutno radi kao izvršni producent na 'Fox Sports' radiju.

VIDEO Pogledajte Večernjakovu desetku s Alanom Hržicom