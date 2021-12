Bio je omiljena TV zvijezda, a posljednjih godina nestao je iz javnosti: 'Sada postoji prioriteti u životu'

Glumac Robert Kurbaša (44) iza sebe ima brojne uloge u popularnim domaćim televizijskim serijama, a danas svoje glumačke dane provodi na kazališnim daskama. U srpnju prošle godine sa suprugom Kristinom dobio je treće dijete pa ga se posljednjih godina sve manje može vidjeti na javnim događanjima jer vodi miran i povučen obiteljski život. Uz to jedno je vrijeme bio posvećen i izradi unikatnih krunica.

- Gluma je moj posao i moja strast, iako u posljednje vrijeme radim isključivo autorske predstave pa sam često dramaturg, režiser, producent i sve što zatreba. Krunice sam radio u suradnji s umjetničkom organizacijom Elkana i napravili smo svega stotinu primjeraka. Ponosan sam na to jer su krunice jako lijepe i unikatne - rekao je Kurbaša za Story.hr.

Foto: Petar Glebov/Pixsell - Nisam se ja nikada povukao od medija iako moram priznati da manje pohodim društvena događanja jer jednostavno postoje prioriteti. Supruga Kristina nikada nije bila osoba kojoj je to imponiralo ili smetalo. Naša veza je puno dublja od tog - dodao je glumac iza kojeg su brojni televizijski projekti. Glumio je u serijama 'Ljubav u zaleđu', 'Urota', 'Ne daj se, Nina', 'Ponos Ratkajevih' i brojnim drugima..

- Možda mi je najdraža dramska serija 'Urota' jer je bila u to vrijeme veliki hit, iako se uopće nije prikazala do kraja. Vjerujem da razlog tomu nije politički, iako je glavni kriminalac u seriji premijer države što je vrlo indikativno s obzirom da je u to vrijeme Ivo Sanader vedrio i oblačio - kaže za kraj Kurbaša.

