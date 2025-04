Proslava 20 godina karijere Marine Orsag u Boćarskom domu uz smijeh, ples i opuštanje

Jedna od najpoznatijih stand-up komičarki u regiji, Marina Orsag, slavi 20 godina nevjerojatne karijere koja je obilježila hrvatsku i regionalnu komičarsku scenu. Uz brojne nastupe, inovativni pristup humoru, te društvenu angažiranost, Orsag je uspjela izgraditi dugotrajan i inspirativan trag, kako na pozornici, tako i izvan nje. Ova proslava nije samo jubilej, već i podsjetnik na njezinu predanost umjetnosti smijeha, sposobnost da pomiče granice, te posvećenost stvaranju kvalitetnog i relevantnog sadržaja za publiku. Marina Orsag započela je svoju karijeru prije točno 20 godina, nastupajući u malim klubovima i nastojeći probiti barijere u jednom od najzahtjevnijih oblika komedije. Kroz godine, stekla je reputaciju briljantne komičarke koja ne samo da izaziva smijeh, već i nudi društvene komentare koji potiču publiku na razmišljanje. Njezin jedinstveni stil, koji kombinira osobne anegdote s kritikom svakodnevnog života, postao je prepoznatljiv i obožavan.

Proslava 20 godina karijere domaće stand-up komičarke bit će pravi spektakl koji će se održati 9.5.2023. u Boćarskom domu. Varijete program kroz cijelu večer uključuje stand-up nastupe, roaste, glazbene izvedbe, skečeve, reklame, pa sve do zabave koja će trajati do ranih jutarnjih sati. Program počinje u 20:00, a trajat će do 02:00, uz bogat sadržaj koji obećava smijeh, čagicu i opuštanje uz DJ-a Marija Kovača. Marina će biti i voditeljica dijela programa, a ostali voditelji i gosti će pridonositi energiji večeri, uključujući i suradnje s brojnim poznatim kolegama. Proslavu će upotpuniti i brojni specijalni gosti, koji će svojim talentom i prisustvom obogatiti ovu nezaboravnu večer. Gosti i gošće koji će nastupiti tijekom programa uključuju zvučna imena glazbene i zabavne scene: Zdenku Kovačiček, Ivanu Kindl, Nedu Parmać, Miju Kovačić, Mirelu Priselac Remi, Marija Petrekovića, Laru Antić, Marka Braića, Ginu Damjanović, Meritas, Marija Battifiacu i mnoge druge. Poznati gosti će se pridružiti pratećem bendu i izvoditi obrade popularnih hitova iz 80-ih i 90-ih godina. Osim glazbenih nastupa, neki od gostiju bit će i uključeni u skečeve koji će biti prikazivani na kino platnu, čineći događaj još dinamičnijim i interaktivnijim.

„Smijeh je najbrži način da ljude približiš određenim temama, a ja sam oduvijek vjerovala da humor može biti snažan alat za komunikaciju, ali i za promjenu. Ova proslava bit će moj način da zahvalim svima koji su me podržavali i uveseljavali svih ovih godina. Smijeh, glazba, zabava - svi zajedno ćemo uživati u ovom velikom jubileju“ - izjavila je Marina Orsag.

Kroz svoju karijeru, Marina je ostvarila impresivan broj nastupa, kako u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu, redovito rasprodajući velike dvorane i festivale. Njezini solo nastupi postali su pravi kultni događaji. Bez obzira na popularnost, Orsag je uvijek ostala vjerna svom stilu – iskrena, nepretenciozna i uvijek autentična. Ostvarila je preko 3800 nastupa širom regije i Europe, i osvojila razne nagrade od kojih su joj najdraže: Prva nagrada publike na Lent Festivalu 2014., Top 10 komičara svijeta Jokenation natjecanja 2015. i titula Europskog heroja humora u Amsterdamu 2018. S obzirom na veliku pokretačku energiju koju ima u sebi, svojim radom u produkciji i organizaciji stvorila je i oformila stand-up scenu u Hrvatskoj, kao i infrastrukturu i temelje za daljnji razvoj. Mentoriranjem i produciranjem nastupa, omogućila je stand-up comedy karijeru za preko 20 komičara, a sada je vrijeme da proslavi svojih dvadeset godina karijere i rada. Uz to, Marina je istaknuta figura u popularnoj kulturi, često se pojavljujući u medijima i angažirajući se na društvenim pitanjima. Posvećena je borbi za ravnopravnost, a njen humor često uključuje oštre komentare na temu rodnih uloga, socijalnih problema i svakodnevnih apsurda. Takav pristup čini je ne samo komičarkom, već i aktivisticom koja koristi svoj glas za važna pitanja.

