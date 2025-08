Pronađena je mrtva u svom domu: Suprug je spavao s njenom majkom u krevetu pa i on preminuo

Američka glumica Brittany Murphy preminula je 20. prosinca 2009. u 33. godini života, a nagađanja o tragičnom događaju krajem 2021. pokrenuo je dokumentarni film 'Što se dogodilo, Brittany Murphy?'. Naime, pokojna je glumica preminula u svom domu u Los Angelesu, a nekoliko puta se mijenjao uzrok njezine smrti. Prvotno se spominjala prirodna smrt, potom akutna upala pluća, anemija, pa naposljetku prevelika doza lijekova koje je uzimala za psihičke probleme i bakterija Staphylococcus aureus i otrovna plijesan. Pet mjeseci nakon iznenadne smrti preminuo je i njezin suprug engleski scenarist Simon Monjack u 41. godini života u sličnim okolnostima. Zanimljivo je da se ni danas ne zna što se točno dogodilo supružnicima.

Brittany je bila na vrhuncu glumačke karijere i slovila je za jednu od omiljenih holivudskih slatkica, no njezina je karijera odjednom krenula u krivom smjeru. Sve je počelo tako što je bila izbačena iz glumačke postave dječjeg filma 'Happy Feet' u kojem je glumila, a nekoliko mjeseci prije smrti njezin lik je bio izbačen iz filma 'The Expendables', a Disney ju je izbacio i iz filma 'Zvončica'. Inače, Brittnay je rođena u New Jerseyu i odrasla je s majkom Sharon Murphy, koja se spominjala kao mogući krivac i šuškalo se da je imala aferu s njezinim mužem Simonom. Murphy je od tinejdžerskih dana sanjala da postane glumica, a krenulo joj je kada se preselila u Los Angeles i nizala uloge u serijama 'Sister, Sister' i 'Boy Meets World' te presudni angažman u popularnom filmu 'Djevojke s Beverly Hillsa' iz 1995., koji joj je lansirao karijeru u vrhunac.

Tada nitko nije znao što se s njom događa, a dokumentarni film koji smo već spomenuli odgovorio je na neka neodgovorena pitanja o njezinu životu. Među ostalim, otkriveno je da je njezin suprug Simon bio uvjeren da bi bila živa da je ostala u svojem rodnom gradu i da se nije počela baviti glumom. - Brittany bi danas bila živa da je domaćica u Edisonu, New Jerseyju ili uspješna u nekom drugom poslu - smatrao je Simon za kojeg glumičini bližnji tvrde da je loše utjecao na nju, ali i njezinu karijeru. Isto tako, u filmu su otkriveni i mučni detalji u kojima je Brittany preminula u luksuznoj vili u Los Angelesu u kojoj je živjela sa suprugom i majkom, a navodno je bilo izrazito neuredno i prljavo. Autorica filma Bryn Curt James tvrdi kako se oko nje nalazilo brdo odjeće, šminke, parfema i brojnih lijekova.

- Veliki krevet bio je umrljan, a plahte oblivene znojem. Sa svake strane kreveta nalazili su se noćni ormarići s napola ispijenim bocama vode, bočicama s lijekovima i rabljenim maramicama - kazala je autorica filma. Zanimljiv je i detalj da je luksuzna kuća u kojoj je živio par bila u vlasništvu pop dive Britney Spears, a kako su strani mediji navodili, u njoj je često nestajalo struje, a Simon je govorio kako je Spears mrzila živjeti u njoj. U dokumentarcu veliku krivnju za njezinu smrt snosio je upravio Simon, tvrdeći kako je on kontrolirao svaki dio njezina života. Jutro kada je preminula, Brittanyna majka Sharon zatekla ju je kako leži na njihovoj terasi i teško diše. Prema njezinim riječima rekla joj je: - Umirem. Umrijet ću. Mama, volim te.

Kakvi kadrovi! Pogledajte atmosferu na Thompsonovom koncertu u Sinju, obožavatelji su uživali

Sharon je kazala kako je bila naviknuta na to da Brittany dramatizira o svojim bolestima, više je nalikovala na hipohondra, a u filmu se navodi kako joj je navodno samo dala čaj. No Sharon je to odmah porekla. - Kako bilo tko može uopće pomisliti da bih samo sjedila i gledala svoju jedinu voljenu kćer kako umire i ne bih odmah pozvala pomoć? - upitala je Sharon. Brittany se potom u kupaonici srušila i kolima hitne pomoći je odvezena u medicinski centar Cedars-Sinai, ali liječnici je nažalost nisu uspjeli spasiti. Mrtvozornik koji je obavio obdukciju rekao je da je njezina smrt posljedica anemije i upale pluća pomiješane s lijekovima koje je uzimala. - Ova smrt mogla se spriječiti. Murphy je planirala posjetiti liječnika, ali je, nažalost, preminula prije nego što je to učinila. Ovo je bio slučaj osobe s upalom pluća koja je bila anemična i uzimala je lijekove kad je trebala biti na liječenju - kratko je objasnio mrtvozornik imena Ed Winter. No, kako je istina na kraju isplivala na vidjelo, Simon je bio taj koji je inzistirao da se brine o njoj kod kuće. - Nisam imao pojma da ima upalu pluća. Vrlo sam se dobro brinuo o svojoj supruzi, bila je na antibioticima, uzimala je lijekove protiv kašlja i radila sve ispravno - objasnio je poslije njezine smrti za magazin People. Nakon njezine iznenadne smrti u mladoj dobi od samo 33 godine, pojavile su se brojne teorije zavjere o tome što se zapravo dogodilo s naizgled potpuno zdravom zvijezdom.

Prema jednoj od tih zavjera, kao što smo na početku teksta već spomenuli, za sve je kriva otrovna plijesan koja je bila prisutna u njezinoj kući, gdje je i sam Simon nastavio živjeti s Brittanynom majkom nakon glumičine smrti. Mrtvozornik je to jasno negirao i izjavio kako nije bilo niti jednog pokazatelja da je preminula od plijesni.

FOTO Evo kako se Tina Katanić mijenjala kroz godine: Nekadašnja loto djevojka povukla se iz javnosti

Podsjetimo, Simon je navodno nakon smrti supruge sudjelovao na snimanjima s njezinom majkom Sharon, a šuškalo se da su njih dvoje ljubavnici, jer su priznali da su spavali u istom krevetu. Nakon što je Simon preminuo pod sličnim okolnostima kao Brittany, mnogi su počeli sumnjati da ih je zapravo ubila upravo Sharon. Angelo Bertolotti, otac tragično preminule glumice Brittany Murphy, optužio je svojedobno glumičinu majku Sharon Murphy za njenu smrt. Tijekom intervjua Bertolotti je komentirao istragu o smrti svoje kćeri i njenog supruga Simona Monjacka te rekao kako bi 'prije svega Sharon Murphy trebala biti ispitana'. – Neka vam ona objasni zašto je postala glavni nasljednik u oporuci koja je potpuno isključivala Simona. Neka vam Sharon objasni zašto je oporuka tako promijenjena baš nakon što su joj Brittany i Simon rekli kako se sele u New York gdje su planirali imati djecu. Neka vam Sharon objasni što bi za nju značilo da se prvi put nakon nekoliko desetljeća sama uzdržava nakon što se Brittany odseli. Neka objasni zašto je na aukciji prodala Brittanyno donje rublje, putovnicu i odjeću. Mnogo je neodgovorenih pitanja. Od troje ljudi koji su živjeli u toj kući, samo je jedna živa i profitirala je financijski – kazao je tada Bertolotti. Na pitanje smatra li da njena majka ima svoje prste u smrti Brittany i Simona, Bertolotti je rekao: - Da, smatram.