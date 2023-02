Produkcijski je ovo bila definitivno najbolja Dora do sada, a natjecalo se 18 izvođača

Ovogodišnja Dora bila je zaista impresivna, a produkcijski je definitivno bila najbolja do sada. U dvoranu Marino Cvetković HRT je donio 300 tona opreme, u dvorani je bilo 16 kamera, u prijenosu je radilo 120 ljudi.

Jedan od favorita Dore bio je Damir Kedžo, koji je prije tri godine pobijedio s pjesmom "Divlji vjetre", no nažalost nije nastupio na Euroviziji zbog pandemije koronavirusa. Pjesmu je radio s inozemnim autorima, a otkrio je da je ovu "Angels And Demons" odabrao zbog poruke koju ima.

Foto: Renato Branđolica/HRT

- U svakoj pjesmi mi je to najbitnije. Pjesma ima i jako pamtljiv refren, izuzetno modernu produkciju i mislim da mi je dala mogućnost da se izrazim na način na koji dosad nisam - rekao je. Pjevač je otkrio i kakva atmosfera vlada u Opatiji.

- Jako je lijepa atmosfera. Osjetim da svi vjeruju u svoje pjesme - rekao je, a najavio je i novi singl te album koji priprema za ljeto.

Među pjesmama se odmah izdvojila i "Lost And Found" grupe The Splitters, koja je odmah dobila odlične kritike ne samo naših kritičara, nego i svjetskih. Mnogi su je usporedili s opusom grupe The Beatles, a njen autor Branimir Mihaljević otkrio nam je kako to nije slučajno.

- Moj prijatelj Neven Kolarić imao je bend koji se zvao Riverpool koji je imao štih Beatlesa čiji je veliki fan. Poslao sam mu poruku u polušali "S obzirom na to da je ove godine Eurovizija u Liverpoolu, vrijeme je da ti napišeš pjesmu za Doru". Desetak dana prije isteka roka došao je kod mene doma, i odsvirao pjesmu koju je godinama imao u ladici. Imao je dobar početak, a refren se raspršio. Ja sam je dopisao i shvatili smo da imamo dobru pjesmu. Tu večer je moj sin Marko, koji i inače radi sa Splittersima, kazao kako je to idealno za Splitterse. Marko je otišao s njima u studio i snimio pjesmu. Ispalo je genijalno. To je jedna od onih stvari koja je neplanirana i ispala je super, a to je najbolje. Kada su izašli nitko ih nije previše primijetio, a onda su krenule dobre kritike. Njima je nastup na Dori velika stvar jer su dobili priliku da se predstave, a odličan su bend - ispričao nam je Mihaljević.

Na Dori nije moglo proći ni bez nezgoda. Najgore je prošla Barbara Munjas, koja se nakon 15 godina ponovno prijavila na Doru s pjesmom "Putem snova". Prije generalne probe pokušala je istjerati prehladu inhaliranjem vrućom vodom, no kada je lonac primakla glavi, sve je prolila po sebi, a vrela voda napravila joj je ogromni plik na nozi. Zbog toga je nekadašnja pjevačica Gustafa nastupila bosa, s nogom u zavoju.

Nezgodu je imala i mlada Splićanka Đana Smajo, kojoj je na jednoj od probi pukla haljina, no problem je brzo sanirana. Ona je imala i najzanimljiviju frizuru, a kako nam je otkrila, pletenice su joj u jednom frizerskom salonu radili čak 10 sati.

- Morali smo nešto novo donijeti na scenu Dore i potencijalno Eurovizije. Nisam odavno vidjela da netko na hrvatskoj sceni ima ovakvu frizuru pa sam rekla - idem probati - kazala je Đana, koja je sama i napisala svoju pjesmu.

- Napisala sam je na prelasku iz Splita u Zagreb, osjetila sam da se sve oko mene mijenja. Nema više mame koja će mi oprati robu ili skuhati ručak. Menza je sad glavna. Najlakše je bilo te emocije dočarati kroz pjesmu - kazala je Đana kojoj je haljinu radila mlada dizajnerica Polina Meixner. Kao i svake godine modni detalji su bili itekako bitni, a neki su se dobro potrudili, pa angažirali najpoznatije domaće modne kreatore.

Matija Vuica kreirala je kostim koji je nosio Damir Kedžo, a Juraj Zigman obukao je Meri Andraković. Ivica Skoko autor je odijela za Borisa Štoka, a Stefan Orlić kreator je koji stoji iza outfita Eni Jurišić. Ipak, najviše pozornosti izazvala su unikatna odijela Mrleta i Prlje iz grupe Let 3, a radili su ih u suradnji s modnim kreatoricama Manuelom Paladin Šabanović i Lanom Letović Perčin. Mrle, Prlja i ostatak ekipe na crveni tepih stigli su vozeći se na zelenom traktoru.

Foto: Renato Branđolica/HRT

- Naša pjesma ima najaktualniju temu, a onda svi hoće biti aktualni, pa zato i pjevaju našu pjesmu - rekao nam je Mrle, a Prlja je dodao kako je "ŠČ" zaživjelo u narodu.

- Blažen naš rječnik u kojem jednom riječju možeš kazati sve. Tako je dosad bilo kad bi kazali j***ga, a vjerujem da će i ŠČ uskoro ući u rječnik - kazao je Prlja i dodao kako su prije nastupa bili zabrinuti što će ako pobijede, jer će nesumnjivo njihovi ŠČ proizvodi postati popularni i u Engleskoj, a Velika Britanija više nije u Europskoj uniji.

- A tek produkcija na BBC-ju, pa koje bi tek onda uvjete za nastup imali - zamislio se Prlja.

Doru su prvi put vodila trojica muškaraca - Marko Tolja, Mario Lipovšek Battifiaca i Mirko Fodor, kojeg su kolege suvoditelji šaleći se zvali Duško, budući da je zamijenio bolesnog Duška Ćurlića.

- Zapravo smo i Battifiaca i ja tu pozvani da budemo spontani, kao što smo to bili i u 'Zvijezde pjevaju'. Mirko je tu pravi voditelj, a mi smo nekakva smetala. Probali smo napraviti nešto malo drugačije, da nije ono klasično vođenje, da bude možda malo veselije - rekao je Tolja, kojeg pamtimo po tome da mu je na HRT-u otkazan talk show nakon samo jedne emisije.

- Nada se da neće i Doru otkazati nakon mog vođenja, našalio se Tolja, koji je kao pjevač dva puta nastupio na Dori, na samim počecima svoje karijere, 2007. i 2009. godine.

- Bio je to drugačiji sistem natjecanja. Bile su dvije polufinalne večeri i finale, pa je bilo malo teže ući u finale. Mislim da ne treba puno razmišljati kad su nastupi u pitanju. Treba otpjevati najbolje što se može i bez puno filozofije. Kad kreneš filozofirati zapetljaš se u sve i onda na kraju ne ispadne dobro - rekao je te dodao da misli da recept za dobru pjesmu na Eurosongu ne postoji.

- Na Eurosongu može apsolutno sve pobijediti - rekao je i dodao da o tome ovisi puno faktora. Tolja je kazao i da ne može reći da se više nikad neće natjecati na Dori.

- Možda ću se doći natjecati. Mislim da je Dora izvrsna platforma za doći pokazati neki novi singl. Ja sam trenutno u toj fazi karijere gdje nisam više po festivalima, ali nikad se ne zna - zaključio je Tolja.

Doru je otvorila prošlogodišnja pobjednica Mia Dimšić, koja je otpjevala svoju pjesmu "Guilty Pleasure". Imala je i savjet za sve sudionike Dore.

- Definitivno bih im savjetovala da se zabavljaju, da uživaju, to je najvažnije. Da stanu sa stavom i kažu sve što žele, da slušaju sebe i ugađaju sebi kao izvođaču, da se mogu ovdje dobro osjećati - rekla je. Otkrila je i kako se od silnog uzbuđenja ni ne sjeća najbolje svog nastupa na Euroviziji.

- To mi je sve kao u magli, kao da nisam ja, nego sam gledala sebe s visine. Ne mogu vam to objasniti, fenomenalan je osjećaj - rekla je Mia, koja priprema novi album, a nastup na Euroviziji donio joj je pozive i za gostovanja u inozemstvu, pa je uskoro očekuje i nastup u Francuskoj.

Foto: Renato Branđolica/HRT

Tony Cetinski nastupio je u show programu gdje nas je podsjetio na svoje uspješnice s Dore poput "Nek' te zagrli netko sretniji" i "Nek' ti bude ljubav sva", pa je bio jedna od najpozvanijih osoba da usporedi Doru prije 30 godina i sada.

- Onda smo se više družili, jer nije bilo mobitela, društvenih mreža i ostalih modernih stvari. Još bi se sve spojilo s Porinom, pa bi trajalo danima. Bojim se da se neće to ponoviti, no nikad se ne zna.Možda kada bi svi po dolasku u Opatiju stavili mobitele u sef bi nam svima bilo zabavnije, no to se sigurno neće dogoditi, rekao nam je Tony i prisjetio se kako se nekad vrhunski zabavljao u Opatiji s kolegama Davorom Gobcem i Dinom Dvornikom.

- Ima i među ovim mlađima jednako "ludih", ne biste vjerovali kazao je Tony i istaknuo kako mu je jedna od najboljih ovogodišnjih pjesama bila od Damira Kedže. Glazbenik je dvije godine odgađao koncert u Areni Zagreb, da bi ga nedavno konačno i otkazao.

- Promijenila se vlast u Zagrebu pa su se promijenili i uvjeti. Bila je ideja da 31. svibnja slavimo moj rođendan i rođendan grada Zagreba, no ipak smo odustali od svega, ali zato mogu najaviti nešto puno veće za lipanj - kazao je Cetinski.

VIDEO Pobijedili su na Dori pa nestali iz javnosti: Neki su se razboljeli, a neki promijenili karijeru