Izvođači se sa svojim timovima fotografirali na crvenom tepihu, a članovi Leta 3 došli na traktoru

Hrvatski izbor pjesme za pjesmu Eurovizije, Dora 2023. godine, održava se u opatijskoj sportskoj dvorani 'Marino Cvetković', a nastupa ukupno 18 natjecatelja. Gledatelji natjecanje mogu pratiti u izravnom prijenosu na Prvom programu HTV-a i HR2.

Gledatelje kroz natjecanje vodi voditeljski trojac Mirko Fodor, Mario Lipovšek Battifiaca i Marko Tolja.

Izvođači i njihovi timovi nešto ranije su došli u dvoranu, a među njima su bili i članovi Leta 3 koji su još ranije najavili kako će doći na velikom zelenom traktoru. Na traktoru je svjetlima bilo ispisano 'ŠČ', što je dio iz njihove pjesme 'Mama ŠČ' koja je i svirala u pozadini. Članovi benda vozili su se u prikolici, a na našminkanim licima isticao se žarko crveni ruž. Istaknuli su se i svojim kostimima koje su za njih napravile Manuela Paladin Šabanović i Lana Letović Perčin.

Sa svojim timovima na crvenom tepihu pojavili su se i The Splitters, Meri Andraković, Patricia Gasparini, grupa Detour i drugi.

Kako je izgledao dolazak izvođača pogledajte u našoj galeriji.

Inače, večeras će na opatijsku pozornicu stati 18 izvođača. Pobjednik Dore iz 2020. godine, Damir Kedžo ponovno se prijavio s pjesmom 'Angels and Demons', mlada pjevačica i glumica Meri Andraković pjeva 'Bye, bye blonde', tu je i Martha May s pjesmom 'Distance', Tajana Belina nastupa s pjesmom 'Dom', Đana s 'Free falin'', Boris Štok pjeva 'Grijeh'. Za nastup u Liverpoolu bore se i Maja Grgić s pjesmom 'I still live', Patricia Gasparini 'I will wait', Krešo i Kisele kiše pjevaju 'Kme kme', Eni Jurišić 'Kreni dalje', a The Splitters 'Lost and found'. Za pobjedu na Dori borit će se i Yogi s pjesmom 'Love at first sight', Let 3 i 'Mama Šč!', Detour i 'Master Blaster', Hana Mašić i 'Nesreća', Harmonija Disonance i 'Nevera', Barbara Munjas i 'Putem snova' te Top of the pop i Mario 5reković s 'Putovanjem'.

Gledatelje i publiku u zabavnom dijelu zabavljat će naš svojedobni predstavnik na Euroviziji s pjesmom 'Nek ti bude ljubav sva', Tony Cetinski.

Podsjetimo, iako je prošle godine na Euroviziji pobijedio Kalush Orchestra, predstavnik Ukrajine, domaćin natjecanja je Engleska. Naime, Ukrajinci su zaključili da zbog situacije u zemlji ne mogu održati ovo natjecanje te domaćinstvo prepustili drugoplasiranoj državi, Velikoj Britaniji. Natjecanje će se odviti u Liverpoolu. Finalna večer zakazana je za 13. svibnja, a polufinalne za 9. i 11. svibnja. Hrvatska će svoje mjesto u finalu pokušati izboriti u prvoj polufinalnoj večeri.