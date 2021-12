Produkcija nije primijetila! Jeste li vi uočili veliku pogrešku u snimanju filma kojeg preporuča i Plenković?

Otkako je Netflix objavio film "Ne gledaj gore" ("Don't look up"), vlada svojevrsna bura u javnosti oko same radnje filma koji prikazuje znanstvenike koji tvrde da će uskoro na Zemlju, točnije usred Tihog oceana, pasti ogroman komet koji će potom uništiti planet.

Mnogi misle da je film snimljen kao svojevrsna satira na situaciju s koronavirusom, a povezanost je uočio i sam premijer Andrej Plenković (51) koji je film preporučio u posjetu Varaždinu.

- Sinoć sam gledao na Netflixu "Don't Look Up", preporučujem svima. Nije ovo neki marketing, to je priča o informacijskom kaosu i bizarnim procjenama. Volio bih da smo nastavili s dinamikom cijepljenja s kojom smo krenuli. Živimo u bitno drugačijem informacijskom vremenu nego što je bilo prije. Pogledajte ovaj film koji sam spomenuo i bit će vam jasnije. Cijela ova situacija s covid-potvrdama, dokazom da je vlada neintruzivna i da poštuje slobodu izbora. Nismo išli korak dalje, nismo uveli obavezno cijepljenje. Imate dio aktera koji love u mutnom, profiteri i paraziti - kazao je.

Film, koji je trenutno najveći svjetski hit, potpisuje redatelj Adam McKay, a u glavnim ulogama su Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence.

A evo što je sami DiCaprio rekao o filmu i kako ga je on objasnio:

"Kada bih morao opisati film u njegovoj biti, rekao bih da se veže na modernu kulturu i našu nesposobnost da čujemo i poslušamo znanstvene istine. Često sam puta u karijeri tražio film koji govori o klimatskim promjenama, no baš kao što se događa s vijestima na tu temu, tako je i s filmovima. Težak je zadatak snimiti takav film, a Adam je zaista želio odraditi takav film u formi crne komedije. Briljantno je odradio analogiju s kometom, snimanje me podsjetilo na to kako se osjećaju veliki znanstvenici kada su dovedeni u mainstream medije da govore o strahotama koje se događaju", rekao je DiCaprio i prognozirao da ćemo, ukoliko ostanemo nijemi na klimatske promjene, zaista doživjeti scenarij sličan likovima iz filma "Don't Look Up".

DiCaprio je jedan od najvećih slavnih aktivista kada su u pitanju klimatske promjene, stoga ne čudi što je pristao snimiti ovaj projekt. Inače, film je zamišljen kao projekt koji će upozoriti na klimatske promjene, no očito se uklopio odlično i u kontekst pandemije.

A Netflixovoj ekipi u montaži potkrala se i greška koju je uočio jedan gledatelj i potom objavio video na TikToku, koji je odmah postao viralan.

Naime, TikToker Ben Köhler (@sightpicture) u par scena, jedna od njih prikazana na 1:28:10, uočio je cijelu filmsku ekipu i kamere.

