Severina: Sretna sam što bar djelomično uživam u odrastanju sina

U ekskluzivnom intervju koji je Severina za novi broj Ekrana dala našem glazbenom kritičaru Hrvoju Horvatu osvrće se na godinu od koje se opraštamo i otkriva mu želje i planove za 2022. godinu. Borba za skrbništvo i dobrobit njezina sina te želja da konačno normalno žive obilježila je našoj najuspješnijoj pjevačici 2021. godinu, a priznaje da nije bilo lako, ali od borbe ne odustaje i ne predaje se ni pod koju cijenu.

– Tako mi je Bog dao ili, kako bi Bosanci rekli, tako mi je pao grah. Samo neka smo svi zdravi i zahvaljujem što ponovno, makar djelomično, mogu uživati u bezbrižnom odrastanju svog sina. U mom pokušaju da institucije shvate kako ovo nije natezanje dvaju ega, nego nasilje nad djetetom i majkom neću posustati, kao što neću posustati pomoći svim roditeljima koji su se našli u sličnoj situaciji, ali nemaju novca za duge sudske postupke protiv moćnijih ili imućnijih očeva – govori Severina u intervjuu u kojem je otvoreno govorila o sudskoj borbi s bivšim partnerom.

Njezine obožavatelje razveselit će i informacija kako je novi album u završnoj fazi.

– Sada se snimaju prateći vokali, dorađuju se aranžmani. Ne znam, meni se to sviđa i mislim da tu ima nešto drugačije. Svu glazbu i većinu tekstova radio je Filip Miletić, moj dugogodišnji suradnik. On je i producent albuma i jako je dobro to isproducirao. Moderno – za mlađu publiku, ali s dobrim melodijama – za nešto stariju, vjernu publiku – otkrila nam je Severina. Što nam je ispričala o prekidu suradnje s televizijom Una TV i o ponovnoj suradnji s menadžerom Tomicom Petrovićem, pročitajte u novom broju Ekrana koji je sutra na kioscima uz blagdanski dvobroj Večernjeg lista.

