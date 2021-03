Producentica Mirjana Žižić i scenarist Alen Đurica otkrivaju kako se pripremaju za Večernjakovu ružu

Dva dana uoči svečane dodjele Večernjakove ruže u Hrvatskom narodnom kazalištu u tijeku su posljednje pripreme kako bi sve teklo prema rasporedu, a unatoč pridržavanju svih epidemioloških mjera, publika koja će dodjelu pratiti na Prvom programu HTV-a dobiva vrhunski show. Glavni akteri i ove su godine već dobro uhodan dvojac, producentica Ruže Mirjana Žižić i scenarist Alen Đurica, koji iz godine u godinu nižu brojne pohvale za vrhunski show, ali tu su i anegdote iz “making of” razdoblja koje se prepričavaju danima. Upitali smo ih da nam otkriju kako će ove godine izgledati najiščekivanija dodjela najstarije medijske nagrade U Hrvatskoj.

Prošla godina bila je po mnogočemu specifična, pa tako i po prvoj online dodjeli Ruže. Ove će se godine, nadamo se, dodjela održati u HNK. Kako ste zamislili koncept?

MIRJANA: Postojalo je nekoliko varijanti, jer nismo imali sigurnu informaciju idemo li ponovno online, idemo li uživo samo s nominiranima ili će i publika biti prisutna, hoće li se moći svirati uživo ili neće, hoće li svi biti zdravi. Mnogo je stvari na koje nismo mogli utjecati.

ALEN: Otprilike kao da spremaš ručak, a ne znaš hoće li doći dva ili dvadeset dva gosta. Ima li vegetarijanaca, je li netko na što alergičan… Ali, skuhali smo, i bit će ukusno i dovoljno za sve.

Koliko dugo već traju pripreme za dodjelu?

ALEN: Od završetka prošle Ruže, od trenutka kad Mirjana pita: – Što ćemo iduće godine?

MIRJANA: To nije daleko od istine, Ružom smo nametnuli visoke standarde, osjećamo odgovornost, I već u ljeto nam se čini da će ožujak brzo doći i počnemo razmišljati što i kako na sljedećoj dodjeli.

Foto: Boris Ščitar

Po čemu će ova Ruža biti drukčija od dosadašnjih? Je li teško uvijek se držati zadanih okvira, a istodobno biti originalan i drukčiji svake godine?

MIRJANA: Ovogodišnja će Ruža svakako biti intimnija, mjere nam ne dopuštaju prepun zagrebački HNK na što smo ljude naviknuli. No pripremili smo program kao da je sve po starom. Bio prisutan jedan ili tisuću gledatelja, posao je jednako složen.

ALEN: Ovu Ružu doživljavamo kao potvrdu da prošle godine ipak nije sve stalo. Novinari su izvještavali, glumci su igrali, glazbenici su svirali i zato je ove godine dodjela još posebnija, još je važnije nagraditi vrijedne ljude i kolege.

Koji vam je najveći izazov u sastavljanju scenarija za dodjelu?

ALEN: Najveći izazov mi je završiti scenarij, jer kad to učinim, broj Mirjaninih poziva na mom mobitelu padne na ispod pedeset dnevno, pa se može disati (smijeh). Izazov je to što osmišljavaš dodjelu nagrada svojim kolegama, a ona je ove godine još važnija, jer svi su ti ljudi i obolijevali i pretrpjeli potrese, no nisu stali, naprotiv.

MIRJANA: Uvijek nam je želja, a vjerujem da smo dosad uspijevali u tome, da priredba bude dostojanstvena i nepretenciozna, a opet onakva kakvu medijski, filmski i glazbeni svijet zaslužuje.

Kakva je situacija iza kulisa za vrijeme dodjele? Ima li stresa tada ili netom prije početka?

ALEN: Minutu prije početka osjećaš se otprilike kao da si na vrhu mosta, privezan užetom za bungee jumping, a ispod tebe provalija. S tim da skakači mogu odustati u zadnji čas, a mi ne možemo. U publici su ljudi koji znaju sve o ovom poslu, ti ih trebaš zabaviti, sve se to događa u NHK i uživo prenosi na nacionalnoj televiziji, a za to su te angažirale najčitanije novine u zemlji. Uh, zašto sam išao odgovarati na ovo pitanje, sad sam već pod stresom (smijeh).

MIRJANA: Podijelimo se, ja pratim iz publike, a Alen je iza scene. Pokrijemo sve kutove da nam se ne dogodi ni najmanja greška. Uvijek je najstresniji sam početak, ali kad počne, uhvatim samu sebe da uživam, zaboravim na posao.

ALEN: Ma da? A tko mi onda pošalje dvadeset pet poruka tijekom priredbe? (smijeh) Ta ne zaboravlja na posao.

Foto: Boris Ščitar/Večernji list/PIXSELL

Čija vam je pomoć u takvim trenucima najvažnija?

MIRJANA: Uigran smo tim. Alen i ja projekt radimo od nule, od samog početka, no postane lakše kad se uključe i kolege, kad Ivica Propadalo napravi scenu, a redatelj Nikolić preuzme tehničke stvari u svoje ruke. Sigurnost nam daju i voditelji Doris Pinčić i Duško Ćurlić.

ALEN: Budući da već više od četvrt vijeka radim velike projekte zabavnog programa HTV-a, veliku sigurnost mi ulijeva kad se u igru uključe njihovi profesionalci jer znam koliko su važni. Hvala Ani, Ruži i Džankiju za sve što su dosad učinili.

Imate li katkad potrebu izaći iz okvira očekivanog za ovakvu manifestaciju?

ALEN: Nije da ja ne bih da gori, sijeva i grmi na pozornici, no uvijek mi je misao vodilja da su zvijezde dodjele nominirani i da Ruža zbog njih mora biti dostojanstvena, a ja ću svoje želje već negdje ispuniti.

MIRJANA: Najteže je biti ozbiljno zabavan ili zabavno ozbiljan, kako god želite. Uvijek valja poštovati uzvanike i mjesto na kojem se nalazite te ne zaboraviti smisao Ruže.

Uspoređujete li svoj rad s velikim svjetskim dodjelama kao što su primjerice Zlatni globus ili Emmy?

ALEN: Te priredbe imaju više scenarista nego što mi imamo uzvanika (smijeh). Teško se uspoređivati s košarkašima koji imaju 210 centimetara, ali kad je lopta kod nas, znamo i mi nešto s njom.

MIRJANA: Uvijek nam je cilj dati sve od sebe i najveće je zadovoljstvo kad po završetku Ruže dobijemo pohvale iskusnih televizijskih profesionalca koji znaju što se kod nas i u našim uvjetima može i da smo mi dali svoj maksimum.

Očekuje li gledatelje neko posebno iznenađenje?

ALEN: Bilo bi manje posebno kad bismo ga otkrili. (smijeh)

Kakva je vaša suradnja, oko čega se gotovo uvijek slažete, a oko čega se razilazite u mišljenjima?

MIRJANA: Uvijek se složimo da Ruža mora biti posebna. To je jedino oko čega se složimo (smijeh).

ALEN: S Mirjanom je gušt raditi jer ulijeva veliku sigurnost. Kad je posao posrijedi, zagrize kao pit bull i ne pušta. Ne trebaš ni provjeravati je li sve obavila i riješila. Ali problem nastane kad počne provjeravati jesam li ja sve obavio i riješio (smijeh).

MIRJANA: Alen radi “Doru”, “Ples sa zvijezdama”, “The Voice”, “Volim Hrvatsku” i još niz velikih projekata. I kao gledateljica iznimno cijenim njegov rad. Tim mi je veći gušt “visjeti” mu nad glavom kad radimo Ružu (smijeh). Ali čini se da ove godine imamo problem, preostala su dva dana do priredbe, a mi se nismo posvađali.

ALEN: Sad ćemo, čekaj da intervju završi (smijeh).