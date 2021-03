Sreći nema kraja! Maja Šuput (41) je postala majka, na svijet stigao sin

Sreći nema kraja! Pjevačica Maja Šuput (41) postala je majka, piše Story. U Klinici za porode u Petrovoj u Zagrebu carskim rezom je rodila sina, a ponosni roditelji još uvijek nisu otkrili ime prvorođenca.

Podsjetimo, nedavno je podijelila na Instagramu kako njezin suprug Nenad Tatarinov (37) montira dječja kolica, a usput je otkrila da su se odlučili za ime dječaka.

- Svi me pitate za ime. Zapisano je i zaključano u mom rokovniku. I neću vam reći - tada je napisala. Već je ranije rekla kako njezin sin neće imati domaće ni tradicionalno ime i objasnila je tada i zašto.

Foto: instagram

- Jednostavno me domaće ne interesira. Uz Šuput ne ide ništa, ali uz Tatarinov ide sve, tako da ćemo uz njegovo razvaliti neko moćno ime. A ne kad dođemo negdje i moj muž onako kaže 'Nenad'. Pa zašto? Tako lijep čovjek s takvim imenom. Smatram da s imenom obilježiš to djetetovo neko razdoblje, tinejdžersko, školsko kad te klinci maltretiraju i više to nije kao nekada. Sad klinci više nisu normalni, tuku se. Zamisli da dam djetetu neko ime, da ga uvalim u probleme, pa da mi cijeli život govori: 'Jesi li morala?' - rekla je Maja u InMagazinu.

Foto: instagram

Maja i Nenad nedavno su renovirali stan kako bi napravila mjesta za dječju sobu u kojoj je Maja već sve uredila za svog malog dječaka. Pokazala je svojim obožavateljima koje je zidne tapete odabrala za sobu te kojim je još detaljima ukrasila sobu svog sina.