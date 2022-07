Pročešljali smo i cjenik na Fusion festivalu, manji je od onog na Ultri: ‘Očekivala sam i veće cijene za ovako nešto’

Spektakularnim nastupima najtraženijih glazbenih imena na splitskom Parku mladeži otvoreno je sinoć premijerno izdanje Fusion World Music Festivala, a zabava se nastavila i danas. Jučer su spektakl otvorili Sara Jo, Željko Samardžić, Aleksandra Prijović, Saša Matić, Aco Pejović, grupa Hurricane, Gazda Paja i Voyage&Nucci, a danas, na “domaćoj” večeri, na istu pozornicu penju se Nina Badrić, Gibonni, Doris Dragović, Petar Grašo, Houra grupa, Dalmatino, Tonči Huljić & Madre Badessa i Jelana Rozga.

Festival, kao i Ultra, koristi cashless sustav te sustav, a to znači da korisnici mogu plaćati bankovnim karticama, ali i službenom festivalskom narukvicom na koju kredit mogu stavljati tijekom cijele noći. A iako je to isto kao na Ultri, cijene bome nisu. Ovaj put gosti na Parku mladeži ipak prolaze povoljnije.

Naravno, cijene su nešto povišene, standardno festivalski kako bi se reklo, ali ne odskaču puno od svakodnevne splitske ponude, a ni one u ostatku Hrvatske, pogotovo u ljetnim mjesecima.

Za one koji su gladni u ponudi je pizza za 35kn, pileći medaljoni za 45kn, cijeli menu za 65kn, pommes frites za 25kn (naravno, s umacima), pileći wok za 60kn, burger za 62kn, a najskuplje u ponudi je burger menu za 82kn.

Za one koji ne jedu meso tu su i razne vege opcije tih jela: vege wok za 58kn, vege burger za 55kn ili pak azijske rolice za 55kn. Dakle, nećete proći ništa gore nego u bilo kojem restoranu u Splitu.

Što se tiče pića, boca vode je 28kn, pivo 38kn, a možete se zasladiti i koktelima kojeg ćete za 0,4l platiti najmanje 76kn, dok za cijelu litru 168kn. Najskuplja opcija je Long Island ice Tea koji košta 86kn. Prošetate li bilo gdje po splitskoj Rivi, ili Žnjanu, vidjet ćete da je ovo i jeftinija opcija za koktel.

Za one u Very vip loži nešto je ipak malo skuplje, voda je 30kn umjesto 28, a pivo 35 – čak i jeftinije. Boca žestice sa sokovima košta 1200 kuna, a oni koji se odluče piti na shotove plaćat će od 45 do 60 kuna.

Sve u svemu, jedna posjetiteljica festivala rekla je kako je cjenik korektan, za očekivati na ovakvom događaju, a čak je i rekla kako je cjenik ispod njezinih očekivanja s obzirom da ništa manje ne bi prošla da je sjela u restoran, pojela, popila koktel, a pritom tamo ne bi slušala 8 sjajnih domaćih glazbenika.

