Rade Šerbedžija o svom podrijetlu: 'Ja sam Krajišnik, ja sam čovjek, ja sam Srbin iz Hrvatske'

Glumac i redatelj Rade Šerbedžija (75) gostovao je na srpskoj K1 televiziji u emisiji "Što sam ja tebi i tko sam sebi" Ivana Stankovića. Šerbedžija je govorio o o svojoj karijeri i identitetu.

- Ako me pitaš što sam, ipak kad sve zbrojim, naročito u zadnje vrijeme se tako osjećam, ja sam Krajišnik, ja sam čovjek, ja sam Srbin iz Hrvatske. To je moje najtočnije obilježje, ali na tragu Nikole Tesle, koji se ponosi, kao što je rekao, svojim srpskim rodom i hrvatskom domovinom. Ja sam rođen u Hrvatskoj, to je moje najbliže obilježje mentaliteta, tamo sam završio škole, tamo sam se počeo baviti umjetnošću, rekao je Šerbedžija i dodao kako se kao glumac osjeća "nadnacionalno" jer je desetljećima radio na prostoru bivše Jugoslavije s različitim redateljima.

Inače Rade Šerbedžija i njegova supruga Lenka Udovićki i ove godine na Brijunima sa svojim Kazalištem Ulysses pripremaju bogat program. U petak 22. srpnja nastupa Damir Urban, a u subotu 23. koncert će održati Šerbedžija sa Zapadnim kolodvorom. Osim njih nastupit će i Matej Meštrović, Karlo Hubak, Pips, Chips & Videoclips, Hladno pivo te Vlatko Stefanovski. Održat će se i premijera predstave "Tramvaj zvan čežnja" Tennesseeja Williamsa u kojoj će lik Blanche Dubois interpretirati ugledna beogradska glumica Branka Katić.

