Mnogima najljepša žena 90-ih otkrila kako je završila tužba protiv kompanije koja joj je trajno deformirala lice

Linda Evangelista (57) na Instagramu je podijelila sretnu vijet. Naime, legendarna manekenka kojoj je estetski zahvat uništio izgled uspjela se nagoditi s tvrtkom koju je tužila za 50 milijuna dolara. Nije poznato koji je iznos nagodbe i koliko će tvrtka Evangelisti isplatiti, no ona je kazala da je konačno sretna.

Linda je zahvat CoolSculpting koji smanjuje masnoće trajno deformirao lice zbog čega je pala u depresiju, a izgubila je i brojne angažmane zbog čega je ostala bez sredstava za život.

U posljednjih 10 godina sve se rjeđe pojavljivala u javnosti, a rijetke fotografije koje su objavljene u tom periodu pokazale su veliku promjenu na njezinom licu.

Zbog ozljeda i unakaženosti, po nalogu tvrtke podvrgnula se višestrukim invazivnim zahvatima i operacijama kako bi pokušala ispraviti nastalu štetu, no bezuspješno. U intervjuu za Linda je opisala kako se osjećala nakon zahvata, što je sve pretrpjela te je javno rekla kako je odlučila da se više neće skrivati. Ispričala i kako se osjećala kada je primijetila da nešto nije u redu nakon zahvata. - Pokušala sam to sama popraviti, misleći da radim nešto krivo.

Došlo je do situacije kada sam prestala jesti, mislila sam da gubim razum - rekla je i dodala da je nakon toga posjetila doktora koji joj je dijagnosticirao paradoksalnu hiperplaziju masnog tkiva. Pokušala je problem riješiti liposukcijom.

- Nije bilo ni malo bolje. Izbočine su izbočine. Ne gledam se u ogledalo. Oduvijek sam znala da ću ostariti i znam da postoje stvari kroz koje tijelo prolazi. Ali jednostavno nisam mislila da ću izgledati ovako. Ne prepoznajem se fizički, ali se više ne prepoznajem ni kao osobu. Linde Evangeliste kao supermodela više nema - komentirala je.

- Svim mojim pratiteljima koji su se pitali zašto nisam radila, dok su karijere mojih kolegica, s kojima sam započela modnu priču, bile i više nego uspješne, razlog se krije u tome što me Zeltiqov tretman CoolSculpting brutalno uništio, i napravio sve suprotno od onog što mi je obećano. Umjesto da je smanjio moje masne stanice, on ih je povećao i ostavio me trajno deformiranu, čak i nakon što sam se podvrgnula dvjema bolnim, ali neuspješnim operacijama. Ostavljena sam, baš kao što su mediji pisali, neprepoznatljiva - napisala je Linda u iskrenoj objavi na Instagramu jednom prilikom.

