''Probao sam svašta - od skakavaca do škorpiona, no najdraže mi je maslinovo ulje'

Jedna od najgledanijih RTL-ovih emisija “Tri, dva, jedan – kuhaj!” vraća se na male ekrane u novoj sezoni koja počinje 21. listopada u 21.15 sati, u terminu od ponedjeljka do petka. Ove sezone puno je novosti, a uz povratak u žiri Željke Klemenčić tu je i Domagoj Jakopović Ribafish koji u voditeljskoj ulozi pomaže Doris Pinčić Rogoznici.

Novi studio u Jadran filmu proteže se na 500 kvadratnih metara, a u njemu se nalazi 10 radnih jedinica za kuhanje opremljenih brojnim pomagalima koja kandidatima mogu olakšati zadatke. Osim toga, prostrani studio uređen je u modernom industrijskom stilu, za njegovu je dekoraciju potrošeno više od 200 metara umjetnog bršljana i više od 100 rasvjetnih tijela, a zbog svoje kompleksnosti gradio se puna dva mjeseca! Kako bi jela kandidata bila što bolje prezentirana, na raspolaganju im je čak 500 različitih tanjura na kojima mogu poslužiti svoja jela. Za izvrsne namirnice brine se poseban tim ljudi koji je za ovu sezonu nabavio više od 130 kilograma mesa i više od 60 kilograma vrhunske ribe, a tijekom kuhanja kandidati mogu koristiti i do 40 dostupnih začina. Kada se sve zbroji, u sedmoj sezoni ukupno bi se trebalo skuhati i više od 360 jela! I ove godine neizbježni član žirija je Ivan Pažanin koji je oduševljen novim setom.

Počelo je snimanje nove sezone showa “Tri, dva, jedan – kuhaj” u kojem ste ponovno član žirija. Kako teku snimanja, je li vam nedostajao televizijski studio?

Snimanje teče odlično, atmosfera je fantastična. Svi se osjećamo kao da smo doma i to je ono najbolje što ovaj show daje. Nedostajalo mi je snimanje, volim taj život na setu i to neko ludilo koje nosi sa sobom. Rekao bih da to jednostavno postane dio života.

Ove godine očekuje nas puno noviteta u showu, od većeg studija pa do novog voditelja Ribafisha, ali i drugačijih pravila?

Istina, novi je studio, novi je voditelj, nova su pravila, ali je stari žiri. Iako ne izgledamo starije. Bit će zaista veselo, dinamično, ali i edukativno. Vjerujem da gledatelji zaista mogu naučiti puno gledajući show. Ako ništa, sigurno mogu naučiti neke male trikove koje mogu potpuno transformirati njihova jela. Što se pak Ribafisha tiče, on je zaista gospodin čovjek, s njim je pravo zadovoljstvo raditi. I odlično se snašao na setu!

Na snimanje se vratila i Željka Klemenčić. Jeste li je Špiček i vi dočekali na neki poseban način?

Bilo je to zaista odlično iznenađenje. Željka je dio nas, s njom je zaista predivno raditi. Posebna je i činjenica da smo opet zajedno jako me veseli. Dočekali smo je s posebnom čašicom razgovora i dobrom mezom, nedostajalo nam je to. A i mi smo njoj nedostajali iako možda to neće baš uvijek priznati.

U dosadašnjim sezonama sigurno ste se nagledali svega i svačega. Možete li izdvojiti neku situaciju kad vas je neki natjecatelj posebno naljutio svojim neznanjem, ali i kad vas je netko oduševio ili iznenadio?

Uh, teško se svega prisjetiti jer je bilo zaista puno raznovrsnih kandidata i još više raznovrsnih jela. I bilo je doista svega – od kulinarskih katastrofa do savršenstva. Kao jedno od jela koje mi je ostalo u lošem sjećanju izdvojio bih svinjetinu u čokoladi. Ipak, bilo je puno više onih dobrih pa nema baš smisla da nabrajam sve. I iako se rado prisjetim svih kandidata, moram izdvojiti moje dame Ružicu i Baricu iz prošle sezone. One su zaista posebne žene.

Što vam je najpresudnije kad ocjenjujete nečije jelo?

Kad doma jedete nešto, možda i ne pazite na to kako je servirano i slične detalje. Bitno da je ukusno. I to je sasvim OK. Ali kad dođete u kulinarski show, morate paziti na sve. Nema toga što nije presudno u ocjenjivanju. Od prezentacije do okusa, teksture, ali i samog tijeka pripremanja. Sve mora biti zaokruženo. Može jelo biti najukusnije na svijetu, ali ako je loše servirano, ocjena će biti manja.

Radeći kuharski posao, prošli ste svijet i probali razna jela. Koje je najzanimljivije ili najčudnije jelo koje ste probali, postoji li nešto što nikad ne biste probali?

Ne postoji nešto što ne bih probao. I zaista sam svašta probao! Namirnice koje su potpuno drugačije od namirnica koje mi konzumiramo. Od zmije, skakavca, škorpiona…. Ali ipak se držim Mediterana i našeg načina prehrane. Meni nema bolje hrane od naše.

Kako izgleda vaš idealan ručak? Da želite nekog impresionirati, što biste mu pripremili?

Možda ću vas iznenaditi, ali nema idealnog ručka i idealnog jela kao takvog. Jer za impresionirati nekoga nije bitno samo jelo, bitan je i trenutak, bitna je situacija. Hrana je samo poseban dodatak tom trenutku. Na kraju dana bitno je samo da se zna kuhati, onda svako jelo može biti idealno.

Koja vam je omiljena namirnica? Je li to maslinovo ulje koje ste često spominjali i u emisiji?

Mnogi možda misle da iz zezancije toliko spominjem maslinovo ulje, ali ja doista mislim da je to nezamjenjiva namirnica. Odnosno barem je meni nezamjenjiva. Što se ostalih namirnica tiče, ovisi dosta o sezoni i tome što ona nosi.

I ovog ste ljeta kuhali u restoranu “Štorija” na splitskoj rivi. Kako ste zadovoljni sezonom?

Zadovoljan sam sezonom, dapače rekao bih da je bila odlična. Tempo je dosta naporan, iznimno puno se radi, ali ako želite biti uspješni u ugostiteljstvu, morate mu se i predati. Uostalom, tako je i sa svakim drugim poslom. Sad kreću jesenske i zimske radosti. Uživam raditi u restoranu, obožavam kuhati i veselim se novim izazovima.

Jeste li se stigli odmoriti? Kako izgleda vaš idealan odmor?

Preko ljeta za mene nema odmora, radi se puno, ali navikao sam na to. Naravno, skoknuo sam do plaže, ali mora nikad dosta. Možda se uspijem odmoriti ove zime.

Na Instagramu vas prati više od 30 tisuća ljudi. Komunicirate li na društvenim mrežama s fanovima, pogotovo s onima ljepšeg spola?

Društvene mreže donijele su zaista jedan poseban način komunikacije i jako sam sretan što me prati toliko ljudi. Trudim se komunicirati s njima koliko mogu, ali ponekad ne uspijevam odgovoriti na sva pitanja. Nadam se da mi pratitelji to ne zamjeraju.

Mnoge od njih će zanimati i vaš ljubavni status. Postoji li osoba koja je zarobila vaše srce?

Ma ja sam siguran da nikoga ne zanima moj ljubavni status.

Da niste chef, čime biste se bavili? Što još volite osim dobre spize?

Volim more i sunce pa nekako mislim da bih plovio. Ali na kraju dana, ipak je najvažnije da radite ono što volite i da ste zbog toga sretan i ispunjen čovjek.