Američki Hrvati pozivaju na bojkot koncerta Prljavaca: 'Ne želimo bratstvo i jedinstvo'

Premda je Prljavo kazalište mnogim Hrvatima simbol prave hrvatske grupe, Hrvati u dijaspori, čini se, ne žele ih gledati. Naime, Prljavci bi 29. travnja trebali nastupiti u Cutting Roomu u New Yorku, a na Facebooku je pokrenuta inicijativa da Hrvati bojkotiraju taj koncert. Kako piše Slobodna Dalmacija, razlog bojkota jest što koncert organiziraju Srbi!

– Pozivam hrvatsku mladost da bojkotira ovaj koncert financiran iz Srbije i Beograda! Show pride ne podržavajte bratstvo/jedinstvo u NY... be proud be Croatian... no cajke in NY. Ne dozvolite da vam djeca idu na ovaj koncert! Upozorite ih... opstali smo bez njih prije i sada ćemo... nećemo nikakvo bratstvo i jedinstvo ovdje – napisala je na Facebooku Milka Pavlak Žepina. Zasmetalo ju je što su organizatori Pure Live Music – Srbi. Ista agencija nedavno je organizirala i koncerte Bajage i Instruktora, Riblje Čorbe, ali i grupe Magazin. No, ista je agencija organizirala i uspješnu australsku turneju Prljavaca, no to nije smetalo australskim Hrvatima. U njihovoj organizaciji održat će se i koncerti beogradske frakcije Zabranjenog pušenja te Lepe Brene.

Foto: Facebook/Screenshot

To je posebno zasmetalo nekim američkim Hrvatima, pa je jedan korisnik Facebooka napisao kako je Lepa Brena prije nekoliko mjeseci nastupila u Beču pokraj jugoslavenske zastave.

– Umrla je Zadnja Ruža Hrvatska! Prodali se za šaku Judinih škudi onima koji su nas klali, ubijali, silovali i razarali i za taj ratni zločin nikad ne odgovarali! A bila nam je druga himna za vrijeme Domovinskog rata! Dosta nam je te balkanizacije! Mi imamo naše hrvatske kompanije koje organiziraju koncerte hrvatskih glazbenika – bio je samo jedan od bijesnih komentara ispod poziva Milke Žepine za bojkotom.

Foto: Facebook/Screenshot

Žepina je u SAD došla kao dijete iz rodne Like, a poznata je po političkom aktivizmu. Nedavno je inicirala i peticiju protiv imenovanja HNS-ovca Borisa Blažekovića za generalnog konzula Republike Hrvatske u New Yorku.

– Nisam upoznat s tim pozivom na bojkot, mogu samo reći kako je ovo već peti, šesti orkestrirani napad na bend. Jednostavno, uopće to ne želim komentirati. Trenutačno smo u pripremama za koncert na stadionu u Kranjčevićevoj u povodu 40 godina Kazališta i to je jedino o čemu možemo razgovarati – rekao je za Slobodnu Dalmaciju Tihomir Fileš, bubnjar i menadžer Prljavog kazališta.