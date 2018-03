Tajna dugovječnosti je u uživanju na pozornici!

Od otvorne `S druge strane jastuka` do završnih balada na bisu `Tamara` i `Otkada tebe volim` s Momčilom Bajagičem Bajagom i njegovim Instruktorima publika je pjevala iz petnih žila dva sata na koncertu održanom u klubu Cutting Room u New Yorku. Upravo je Velika Jabuka američki grad u kojem su Bajaga i dečki tijekom 34 godine karijere najčešće nastupali: do sada su održali osam koncerata, za koje se redovito traži ulaznica viška.

- Prvi puta sviramo na ovakvom mjestu i jako je lijepo. U New Yorku je uvijek krasno svirati, a pogotovo kada se dogodi da nastupimo u klubu poput ovoga koji odiše prošlošću i gdje su nastupili mnogi poznati bendovi i muzičari. Evo vidite sliku Johnnyja Casha na zidu – kaže 58-godišnji glazbenik o mini američkoj turneji koja je počela u New Yorku, potom slijedi Chicago i završava u Torontu. Otkrio je i tajnu dugovječnosti benda, jednog od najpopularnijih u bivšoj Jugoslaviji s kojim svira vise od tri desetljeća: `Mi smo dobri drugari, volimo svirati i zajedno nastupamo. A kada nešto voliš onda ti je lako to i raditi. A mi zbilja uživamo na pozornici, pa tako i naša publika uživa s nama`.

Bajagu i bend čeka puno posla nakon povratka iz Amerike: za mjesec dana im izlazi novi album `U sali lom`.

- Naslovnu pjesmu s albuma `U sali lom` svirali smo i u New Yoru i publika je odlično reagirala. Iskreno, nikada nisam brojao naše albume, ali oni koji jesu kazžu da nam je 13. u karijeri. Izdajemo ga s beogradskom kućom PGP RTS I hrvatskom Croatia Records, tako da ćemo sigurno imati promocije u Beogradu i Zagrebu, a potom svirati u svim gradovima regije. I svugdje gdje nas zele čuti – rekao je Momčilo Bajagić Bajaga.