Prinova stigla ranije! Domaća glumica javila se iz rodilišta: 'Kompletirali smo svemir'

Glumica Nataša Janjić Medančić jučer je na svijet donijela svoje drugo dijete. Djevojčica, kojoj su kako je glumica otkrila, nadjenuli ime Kaja, roditelje je iznenadila ranijim dolaskom na svijet, a sreću zbog prinove Nataša je odmah podijelila sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

-I tako danas iznenada. Kompletirali smo vlastiti svemir - poručila je glumica uz fotografiju na kojoj pozira s tek rođenom kćeri koja je prema terminu na svijet trebala stići u kolovozu.

Foto: Instagram

Janjić je nedavno bez imalo uljepšavanja otkrila kako joj izgledaju zadnji tjedni trudnoće u kojima nema glamura, a potreba za dotjerivanjem iz dana u dan je sve manje.

- Moram objaviti ovu fotku. Dakle, u zadnjem sam mjesecu trudnoće, ono kad ne spavaš više kako treba, kad si ogroman i iscrpljen i udobno se osjećaš samo u kućnom ogrtaču, kad nemaš volje dotjerati se ni mužu koji na posao odlazi zgodan kao i uvijek, i kad si kod kuće s prvim djetetom i nema glamura ni šanse da ga podvalim na društvenim mrežama.... I dopisuješ se s grupom svojih sestara, majki koje znaju kako ti je jer sve to prolaze i same, a ja eto i dva puta za redom u dvije godine. I bude u tim prepiskama realnih kritika, kažemo si istinu direktno i bez milosti, smijemo se mukama, bez filtera i cenzure.... I šaljem im jutros usputni selfie svog stanja uz prvu kavu. Strašna fotka. Jedna koja ne spava već godinu i pol, s dvoje djece kaže- ja sam takva stalno, a druga ne kaže ništa- nego mi u sekundi vrati ovu fotku provučenu kroz neke aplikacije i filtere samo njoj znane i kaže- ista si kao uvijek! Obećala sam da ću je objaviti, jer ovo mora ostati zabilježeno. Ovu prvu iz koje je nastala ova #angelinajolie ne pokazujem ni da me prisile. Prihvaćam da sam danas ovo ja. Ista kao uvijek. Svima koji me znaju. Prijateljice moje, volim vas - poručila je tada Nataša koja sa suprugom Nenadom Medančićem već ima sina Tonija.

Foto: Instagram